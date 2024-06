Esta autocaravana transforma-se numa casa de 37 metros totalmente autónoma e elétrica

Se gosta da vida na estrada, o novo projeto da Pininfarina e da AC Future vai deixá-lo boquiaberto. As duas empresas colaboraram para criar a AC Future eTH, uma autocaravana que se desdobra e se transforma numa casa que pode acomodar várias pessoas. É também totalmente elétrica, com muitos painéis solares e a tecnologia mais avançada do mercado.

Game changer no mundo das autocaravanas

Este é um conceito que ainda não está em produção, embora a empresa pretenda lançar esta "autocaravana" no mercado. Autocaravana entre aspas porque quando está compacta parece-se muito mais com uma carrinha devido às suas dimensões e design reduzidos.

Como se pode imaginar, o seu preço é uma completa incógnita e as empresas responsáveis pela sua conceção não fixaram uma data aproximada para a sua produção. Mas, entretanto, pode ficar fascinado com tudo o que inclui, com o seu sistema de abertura automática e com as capacidades da sua tecnologia.

Sem dúvida, esta é a carrinha de campismo mais espaçosa do mercado. Na apresentação, a AC Future confirmou que trabalharam para que a carrinha ofereça um espaço interior de 37 metros quadrados. E o melhor de tudo é que tudo é feito automaticamente com um único clique. Basta estacionar num lugar suficientemente amplo e ativar o sistema.

Em poucos minutos, tem uma casa com espaço para várias pessoas, uma casa de banho enorme, uma cozinha completa, uma sala de estar espaçosa e até zonas como corredores. Tudo concebido com um toque moderno e luxuoso.

Mas não acaba aqui...

Entre toda a tecnologia incluída está o sistema Starlink de Elon Musk que permite uma ligação de alta velocidade em qualquer parte do mundo. Inclui ainda um tejadilho repleto de painéis fotovoltaicos com capacidade para alimentar toda a carrinha e recarregar a sua bateria elétrica. Com boa exposição solar, oferecem até 25 kWh.

E os avanços não ficam por aqui, a AC Future eTH inclui um sistema inovador chamado Atmospheric Water Generator, capaz de converter a humidade do ambiente em até 50 litros de água potável por dia. Por outras palavras, não só se torna a caravana mais futurista, como também foi especialmente concebida para explorar os locais menos acessíveis do planeta.

Além disso, as fotografias do projeto revelam um interior extremamente bem equipado e particularmente espaçoso, com mobiliário completo e espaço para várias pessoas viverem juntas.

A AC Future eTH é, para já, um sonho de duas empresas muito interessadas, mas que não anunciaram qualquer plano de produção ou preço aproximado.

