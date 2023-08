Ucrânia ataca petroleiro russo com drone marítimo

Falar em drones não é apenas e só falar nos equipamentos que voam. Há vários tipos de drones, onde se incluem drones marítimos. A Ucrânia confirmou hoje a autoria de ataque com drone marítimo e revelou que foi bem sucedido.

Ataque com drone marítimo foi bem sucedido...

A Ucrânia atacou este sábado um petroleiro russo no Estreito de Kerch, disse à AFP uma fonte dos serviços de segurança ucranianos (SBU), um dia depois de um ataque contra um navio também da Rússia, mas no Mar Negro, segundo revela a SIC Noticias. Kiev já veio dizer que a operação especial foi bem sucedida e que atingiu um dos petroleiros mais poderosos de Moscovo.

Do que se sabe, o barco tinha 11 pessoas a bordo e vários membros da tripulação ficaram feridos por estilhaços de vidro durante o ataque, disse um funcionário nomeado pela Rússia na região ucraniana de Zaporijia, Vladimir Rogov, na plataforma de mensagens Telegram.

O ataque levou a que o tráfego na ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, fosse suspenso por três horas antes de ser retomado no início da manhã de hoje, de acordo com o centro de informações rodoviárias.

Esta semana, as autoridades russas deram conta de várias tentativas de ataques a navios civis e navais na zona do Mar Negro, onde os ataques aumentaram desde que a Rússia decidiu retirar-se do acordo ucraniano de exportação de cereais, a 17 de julho, acusando a Ucrânia de incumprir a sua parte do plano, segundo revela a RTP.