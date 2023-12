EUA opõem-se a tecnologia chinesa no Porto de Lisboa

A tensão entre os Estados Unidos da América e a China adensa-se a cada dia que passa. E agora o conflito está também a sentir-se no nosso país, pois de acordo com as últimas notícias, os EUA opõem-se a tecnologia chinesa, nomeadamente de scanners, no Porto de Lisboa.

EUA contra scanners chineses no Porto de Lisboa

Segundo a recente notícia avançada pelo jornal Público neste domingo (17), os Estados Unidos da América estão contra a tecnologia chinesa dos scanners destinados ao Porto de Lisboa.

As informações divulgadas indicam que Washington enviou uma emissária a Lisboa como forma de alertar contra a empresa chinesa Nuctech, responsável pelos scanners de segurança. Segundo Sarah Morgenthau, representante especial dos Assusntos de Comércio e Negócios do governo norte-americano, a empresa sediada em Pequim "é um risco à segurança nacional".

Desta forma, a administração de Joe Biden espera que o governo português não adquira da Nuctech um novo scanner para o Porto de Lisboa, uma vez que tal poderia pôr em risco a segurança nacional, já que a empresa fica na esfera de influência do regime chinês, tal como adianta o jornal.

As declarações de Morgenthau aconteceram na sua visita a Portugal, onde a representante especial do governo dos EUA deixa um alerta e também um elogio ao nosso país. Por um lado, a executiva diz que Washington "aplaude Portugal pela decisão corajosa de só adquirir a tecnologia 5G de empresas confiáveis". Mas, por outro, é então deixado o alerta relativamente à aquisição dos scanners chineses da Nuctech para o Porto de Lisboa, uma possibilidade temida pela administração de Biden.

No entanto, e apesar de tudo, a certificação de "porto seguro" da estação portuguesa não está para já posta em causa por parte dos Estados Unidos da América.