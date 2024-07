Meta revoga as restrições impostas às contas de Trump no Facebook e Instagram

A Meta, empresa-mãe do Facebook e Instagram, removeu Donald Trump de todas as suas plataformas após o ataque ao Capitólio dos EUA a 6 de janeiro de 2021 por "circunstâncias extremas e altamente incomuns", de acordo com a declaração original da Meta. Agora, decidiu retirar as restrições impostas às contas do antigo Presidente.

Segundo a Axios, a Meta atualizou a sua declaração original anunciando o fim da suspensão de Trump no Facebook e no Instagram para refletir o novo estatuto online do candidato presidencial republicano.

Como tudo começou

Em maio de 2021, o Conselho de Supervisão decidiu que o Facebook não aplicou uma sanção adequada com a suspensão indefinida das contas de Trump por violarem "gravemente" as diretrizes e normas comunitárias do Facebook e do Instagram.

Trump disse numa declaração em vídeo divulgada menos de três horas após o início da violência: "Adoramos-vos. Vocês são muito especiais" e apelidou os insurretos de "grandes patriotas". Estas e outras declarações feitas na sequência do ataque ao Capitólio dos EUA convenceram a administração de que Trump violou a norma contra o elogio ou o apoio a pessoas envolvidas em atos de violência nas suas plataformas.

Dois anos mais tarde, a Meta restaurou as contas de Trump após uma suspensão limitada no tempo com sanções mais rigorosas por violação dos termos de serviço, um padrão que era mais elevado do que qualquer outro utilizador no Facebook e no Instagram. Na sua última atualização, a Meta referiu que o ex-presidente estará sujeito ao mesmo padrão que todos os outros.

Meta acredita que Trump deve ter direito à expressão política

Com as convenções partidárias a decorrer em breve, incluindo a convenção republicana na próxima semana, os candidatos a Presidente dos Estados Unidos serão formalmente nomeados em breve. Ao avaliar a nossa responsabilidade de permitir a expressão política, acreditamos que o povo americano deve poder ouvir os nomeados para Presidente na mesma base.

De acordo com a declaração da Meta.

O Twitter, agora X, também tomou medidas contra o presidente Trump na sequência da insurreição de 6 de janeiro no Capitólio por três tweets que ele publicou que foram rotulados por incitar à violência.

Tudo começou com uma suspensão de 12 horas a 6 de janeiro de 2021. Dois dias depois, o Twitter baniu-o completamente após determinar que as publicações subsequentes também violavam as normas da comunidade. No ano seguinte, o novo proprietário do Twitter, Elon Musk, realizou uma pesquisa informal na sua conta perguntando se ele deveria remover a proibição do presidente Trump e restabeleceu a sua conta alguns dias depois.

