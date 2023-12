Apesar de todo o controlo que a Apple faz, o iOS e o iPhone não estão isentos de problemas. Muitas vezes estão vulneráveis a problemas causados e induzidos por equipamentos externos que exploram falhas. O caso do Flipper Zero é um dos mais recentes, tendo sido agora resolvido pela Apple com a chegada do iOS 17.2.

Há já algum tempo que se conhecia o problema que o Flipper Zero podia trazer ao iPhone. Esta é uma ferramenta portátil para pentesters e geeks, alojada num corpo semelhante a um brinquedo. Pode ser usada para equipamentos digitais, usando protocolos de rádio, sistemas de controlo de acesso, hardware e muito mais.

Do que se conhecia, o Flipper Zero, recorrendo a um firmware especial, podia inundar o iPhone com pedidos Bluetooth, o que levava a que o smartphone bloqueasse. A única solução para esta questão era com o reinício do equipamento, deixando-o novamente exposto ao problema.

Esta situação chegou ao fim com o lançamento do iOS 17.2. Os testes realizados mostraram que com o firmware Xtreme mais recente, o Flipper Zero deixa de conseguir deixar o iPhone bloqueado. Assim, fica claro que a Apple implementou um mecanismo para evitar que os pop-ups inundem os dispositivos.

Esta não é ainda uma solução perfeita e completa, visto que alguns pop-ups ainda aparecem, o que é irritante e pode causar confusão a alguns utilizadores. No entanto, o fluxo interminável que inundava o iPhone foi cortado.

Importa destacar que este problema não é exclusivo do iPhone, mas tem um impacto muito menor em outros sistemas. O Flipper Zero também pode ser usado para atacar dispositivos Android e Windows, embora com resultados menos extremos e sem bloquear estes dispositivos.

Chega assim ao fim mais um problema que impedia a utilização plena do iPhone. Tal como acontece normalmente, a Apple tratou da situação com uma atualização, neste caso o iOS 17.2, que, na verdade, era aguardada pelos utilizadores há já algum tempo e que tardava a ser lançada.