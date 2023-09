Tal como acontece todos os anos com o iPhone, a Apple conseguiu dar aos novos modelos ainda mais capacidade de bateria no novo iPhone 15. Os diferentes modelos foram reforçados e é agora a hora de comparar esta nova capacidade entre si e com o que a marca já oferecia. As surpresas existem e este resultado não era esperado.

Mais que um aumento da capacidade da bateria, a Apple enalteceu as capacidades dos seus SoC no campo da energia. As mudanças realizadas, em especial no novo SoC A17 Pro, deveriam ser suficientes para colocar os modelos Pro no topo da autonomia.

Os testes agora realizados mostram uma realidade diferente. A verdade é que isso não se concretiza e a coroa vai mesmo para outro modelo apresentado este ano, o iPhone 15 Plus. Curiosamente, contrariam também os números que a Apple revela no seu site para estes modelos.

Os restantes modelos também estiveram presentes, mas acabaram por ficar longe do pódio. O iPhone 15 Pro parou primeiro, seguido pelo iPhone 15. O 15 Pro durou 9 horas e 20 minutos. Já o iPhone 15 básico durou mais meia hora, com pouco menos de 10 horas de duração.

O iPhone 15 Pro Max teve uma prestação fácil neste campo, permanecendo ativo por mais uma hora e meia de bateria, atingindo 11 horas e 41 minutos. O 15 Plus quase venceu o Max pela mesma margem, alcançando impressionantes 13 horas e 19 minutos no teste.

O anterior detentor do título era o iPhone 13 Pro Max, já que a duração da bateria diminuiu um pouco na série 14. Como pode ser visto no vídeo, todos os modelos do iPhone 15 superaram os seus equivalentes da geração anterior. Neste teste, o 13 Pro Max conseguiu 11 horas e 19 minutos em contraste.

Os testes realizados por XXX procuram trazer uma utilização mais próxima do que temos no dia a dia. Alternam entre atividades que consomem energia, como assistir a vídeos do TikTok, chat de vídeo no Zoom, gravar vídeo na câmara e jogar. O ecrã do telefone permanece ligado sempre até que a bateria se esgote e ele desligue.