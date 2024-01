HomePod com ecrã tátil da Apple chega este ano. Quais as novidades?

O HomePod foi anunciado em 2017 e chegou ao mercado em 2018. Mais tarde, a Apple lançava em 2020 uma versão mini, da sua coluna inteligente. No passado ano de 2023, a versão mais recente do primeiro produto trouxe algumas novas funcionalidades. Contudo, em nenhuma destas apareceu um ecrã que a permitisse gerir com uma interface própria. Será que vem em 2024 o HomePod com ecrã tátil?

Acredita-se que a Apple esteja a trabalhar n um novo HomePod de tamanho normal que trará um ecrã sensível ao toque pela primeira vez. Há rumores de que o dispositivo será lançado já no primeiro semestre deste ano, então aqui está tudo o que os rumores vaticinaram até agora.

O analista do mercado Apple, Mark Gurman da Bloomberg, foi o primeiro a sugerir em 2021 que a Apple trabalha ativamente nos novos HomePods com ecrãs e câmaras. O sistema operativo do HomePod agora é baseado no tvOS, e parece que as bases para um HomePod com um ecrã foram lentamente colocadas em segundo plano por algum tempo.

Design e funcionalidade

O primeiro relatório específico da intenção da Apple de lançar um novo modelo HomePod com um ecrã veio do analista da Apple Ming-Chi Kuo em março de 2023. Ele disse que o dispositivo contará com um ecrã de 7 polegadas fornecida pela empresa chinesa Tianma.

Em outubro de 2023, o "leaker" da Apple e colecionador de protótipos conhecido como "Kosutami" partilhou informações sobre um próximo modelo HomePod com um ecrã LCD.

O dispositivo terá um design praticamente idêntico ao HomePod de segunda geração, mas com um grande ecrã tátil LCD na parte superior em vez da matriz LED utilizada em todos os modelos HomePod até à data.

Este relatório foi posteriormente corroborado por outras fontes, que acrescentaram que o modelo está em desenvolvimento ativo sob o nome de código "B720". O código no tvOS 17 sugere aparentemente que o Apple Music e o Apple Podcasts estão entre as primeiras aplicações a serem reescritas para serem compatíveis com o novo ecrã, que mostrará uma animação desfocada baseada nas cores da arte do álbum quando uma música ou podcast estiver a tocar. O ecrã poderá também mostrar notificações importantes.

Em dezembro, Kosutami partilhou mais imagens do protótipo do dispositivo, mostrando um ecrã LCD curvo e convexo para apresentar conteúdos no topo.

Chip que equipará o novo HomePod

Possivelmente a Apple equipará a coluna com um novo chip. O HomePod 2023 contém o chip S7, o mesmo chip usado no Apple Watch Series 7 de 2021. Apesar da introdução do chip S8 no final de 2022 no Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra e Apple Watch SE de segunda geração, a Apple optou por usar o chip S7.

Os modelos mais recentes do Apple Watch da Apple incluem o chip S9, que é significativamente mais capaz do que todos os seus antecessores, uma vez que se baseia no A15 Bionic. Muitos pedidos da Siri são processados localmente, o que significa que a capacidade de resposta poderia beneficiar de um chip melhorado.

O S9 também poderá abrir a possibilidade de consultas relacionadas com a saúde e a boa forma física, mas desconhece-se o chip exato que o dispositivo irá utilizar.

Recursos adicionais

O ecrã da próxima geração do HomePod poderá facilitar uma integração mais profunda com outros produtos de hardware da Apple, acredita Kuo. Por exemplo, um novo HomePod poderia introduzir uma experiência de Handoff de baixa latência com o chip Ultra Wideband de segunda geração usado no iPhone 15 e no iPhone 15 Pro.

Poderá também apresentar hardware de áudio e microfones melhorados, bem como atualizações de especificações como o suporte de Wi-Fi 6E.

Data de lançamento

No seu relatório original de março de 2023, Kuo afirmou que o novo HomePod seria lançado na primeira metade de 2024. Não há rumores concretos sobre quaisquer outros novos HomePods de tamanho normal no momento. Enquanto isso, Kuo disse que a Apple começará as remessas em massa do HomePod mini de segunda geração no segundo semestre de 2024.

Não está claro se o HomePod com tela sensível ao toque será um substituto direto para o HomePod de segunda geração ou uma nova oferta de ponta na programação, mas pode não demorar muito para sabermos com certeza.

A longo prazo, acredita-se que a Apple está a repensar a sua estratégia de casa inteligente e trabalha alegadamente num dispositivo combinado Apple TV e HomePod, bem como num HomePod com um ecrã montado num braço robótico.

Este ano poderá ser também o ano em que a Apple lançará a Siri com idioma português de Portugal e com isso abrirá a porta à chegada ao mercado nacional (pelo menos através da Apple Store) da sua coluna inteligente.