Análise do Apple Watch Ultra 2: um smartwatch que não é só para bravos

O Apple Watch tem evoluído quer em funcionalidades, quer mesmo em hardware. Digamos que um puxa pelo outro. No ano de 2022, a Apple decidiu aumentar a sua oferta neste vestível e lançou a versão Ultra. Um relógio inteligente que vinha servir as necessidades sobretudo de desportistas e utilizadores mais "bravos". Depois de quase dois meses a usar e a explorar algumas das muitas potencialidades, deixamos a nossa análise ao Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Ultra 2... não é só para bravos!!!

O Apple Watch Ultra 2 é uma atualização modesta em relação ao original, traz um ecrã mais brilhante, suporte para os gestos de duplo toque e um processador à prova de futuro. Sim, estas são melhorias muito bem-vindas. Apesar de ainda desejarmos uma bateria com maior duração, o Apple Watch Ultra 2 é um dos melhores smartwatches que pode adquirir atualmente.

A nossa análise conta já com mais de 50 dias de uso intensivo. O que nos permite perceber o potencial.

Prós e contras do smartwatch de 909 euros Prós Fabricado com 95% de titânio reciclado Ecrã mais brilhante do que antes Processador S9 mais rápido Mais fácil de encontrar o iPhone com o relógio Suporta o gesto de duplo toque Novo e fantástico mostrador Modular Ultra

Contras Deve ter o iPhone 15 para as funcionalidades UWB A autonomia da bateria podia ser melhor



A maior parte do que as pessoas sabem sobre o Apple Watch Ultra pode ser dito sobre o Apple Watch Ultra 2. Ainda é o maior e mais duradouro smartwatch da Apple voltado para entusiastas de desportos ao ar livre com um design robusto e tecnologia GPS mais avançada do que o topo de gama Apple Watch Series 9.

Isso quer dizer que não há muitas atualizações entre o Apple Watch Ultra e o Apple Watch Ultra 2, e certamente não o suficiente para fazer alguém que tem o original mudar para o novo. Apesar do ecrã mais brilhante do Ultra, dos novos mostradores repletos de complicações e da introdução de um chip que aumenta o desempenho, este não traz uma mais valia que seja declaradamente útil a qualquer pessoa que queira um relógio inteligente.

Em vez disso, o Apple Watch Ultra de segunda geração existe para atingir os resistentes. Mas não é que isso seja uma coisa má.

O Apple Watch Ultra 2 tem muito a oferecer para os utilizadores desportivos do iOS com 909 euros para gastar. Além das melhorias do processador, ele obtém um chip de banda ultralarga mais inteligente e orgulhosamente faz a transição do titânio virgem para uma estrutura de titânio 95% reciclado. Como o Apple Watch Series 9, o Apple Watch Ultra 2 também está entre as ofertas de estreia da Apple de dispositivos com certificação de carbono neutro.

Com três modelos de Apple Watch para comprar - o Ultra, Series 9 e Apple Watch SE (2022) - como pode o utilizador saber se o Apple Watch Ultra 2 é o melhor smartwatch a escolher?

Bom, hoje queremos trazer uma análise mais completa para que as pessoas possam descobrir o potencial verdadeiro do Apple Watch Ultra 2.

Enquadrar a oferta Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 é atualmente o melhor dispositivo vestível, face ao que oferece e ao seu preço. Se pensarmos bem, o novo Series 9 traz tudo o que o utilizador comum precisa. E conseguiu mesmo ir buscar algum brilho tirado pelo lançamento do Ultra, no ano passado.

Com exceção de um acabamento rosa subtil, não há realmente nada digno de nota em termos de aparência com o Apple Watch Series 9. Em vez disso, o seu processador S9 apresenta o aumento de desempenho mais significativo do relógio em anos, alimentando um ecrã mais brilhante e interações Siri mais rápidas.

Um chip de banda ultralarga melhorado permite também novas funções do ecossistema. Além disso, o novo gesto de duplo toque torna possível efetuar uma série de controlos do Apple Watch Series 9 com uma só mão. Assim está apresentado, em grosso modo, o concorrente do Ultra 2.

Preço e disponibilidade do Apple Watch Ultra 2

Atualmente, o Apple Watch já está disponível e, segundo a Apple, o tempo de espera é de 24 a 48 horas. Portanto, o impacto inicial desapareceu, mas vai ao encontro do que se passou na versão anterior. Quanto a preço, o Apple Watch Ultra 2 apresentou-se este ano mais barato. O preço, de 909 euros, baixa aquela barreira mental dos mil euros, que castigou um pouco o Ultra de 2022, que custava 1009 euros.

Dentro da caixa, como já vimos no passado, está apenas o relógio, o cabo de alimentação USB-C e os manuais. Ao lado vem a bracelete escolhida.

Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra... serão iguais?

Não o são, isso é uma certeza. Agora, também é verdade que não é possível distinguir o Apple Watch Ultra 2 do Apple Watch Ultra à primeira vista.

O dispositivo mantém o mesmo design geral, com um ecrã plano de 49 mm, conjunto de botões salientes do lado direito e botão de ação laranja no lado esquerdo. Não vem numa cor alternativa. É uma abordagem de tamanho único que pode continuar a dissuadir as pessoas com pulsos mais pequenos. O ajuste é complicado em comparação com o Apple Watch normal de 45 mm, mas eu adoro o ajuste arrojado e o ecrã grande.

O ecrã é mais brilhante do que antes, passando de 2000 nits para 3000 nits. Sob luz solar direta, a melhoria é subtil, mas consegui vê-la mais claramente do que no Apple Watch Series 9. Isso pode ser importante se passar muito tempo em condições de brilho para aventuras ao ar livre, caso contrário, considerariamos uma pequena atualização.

Talvez a mudança de design mais importante seja que o Apple Watch Ultra 2 é feito de 95% de alumínio reciclado, uma grande melhoria em relação ao material virgem usado no modelo de primeira geração. A Apple assumiu um sério compromisso de tornar todos os seus dispositivos neutros em carbono até 2030, com a família Apple Watch 2023 a dar um grande passo nessa direção.

Com as braceletes Trail Loop e Alpine Loop, duas das melhores braceletes do Apple Watch, o Apple Watch Ultra obtém o certificado de neutralidade carbónica. Imagino que exista um elevado número de clientes preocupados com o ambiente e entusiastas de desportos ao ar livre que poderão estar interessados no relógio robusto da Apple, pelo que a mudança é uma jogada inteligente.

Análise do Apple Watch Ultra 2: Desempenho

Em termos de desempenho, o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 têm muito em comum. Ambos estão equipados com o processador S9, que promete a primeira atualização de energia verdadeira desde o Apple Watch Series 6. A Apple afirma que é 25% mais eficiente, construído em 5,6 mil milhões de transístores com animações GPU 30% mais rápidas e motores neuronais de 4 núcleos que permitem a aprendizagem automática duas vezes mais rápida.

O processador não só torna possível um ecrã de 3000 nits sem sacrificar a duração da bateria, como também melhora a experiência Siri. A computação da Siri é agora efetuada totalmente no dispositivo, o que resulta em respostas mais rápidas, bem como em algumas funcionalidades offline. Imagine que não tem o iPhone acessivel para emperelhar com o Ultra 2 (porque foi correr e não levou o telefone) - no primeiro Apple Watch Ultra, não podia usar a Siri para iniciar o treino de corrida com a sua voz. Com o Apple Watch Ultra 2, agora, é possível.

Claro, este ano, o SoC, o tal S9, traz a mecânica para correr o algoritmo que alimenta o gesto de Duplo Toque. Portanto, se estiver indeciso entre um Apple Watch Series 9 e um Utra 2 (se é que há alguém nesta situação) saiba que o Ultra 2 também tem Duplo Toque.

Basicamente, como já referimos, o Duplo Toque irá permitir aos utilizadores dos relógios Apple de última geração mudar um pouco os hábitos. Deixa de ter obrigatoriedade de picar com o dedo no ecrã para atender uma chamada, desligar a mesma ou iniciar uma música no Apple Music.

O Duplo Toque permite com simplicidade atender chamadas e abrir aplicações tocando o dedo indicador no polegar. Os utilizadores podem também tocar duas vezes para percorrer a Smart Stack (em português pilha inteligente), controlar a reprodução de música, utilizar a aplicação de controlo remoto da câmara e muito mais.

E se perder o telemóvel, o chip de banda ultralarga (UWB) atualizado do Apple Watch Ultra 2 pode indicar a sua localização. Na verdade, utilizamos a funcionalidade de ping para encontrar o iPhone, pois nunca está onde deveria estar, pelo que as indicações visuais são absolutamente úteis. Infelizmente, isto só funciona para quem tem um iPhone 15.

Análise do Apple Watch Ultra 2: Funcionalidades exteriores e de segurança

Embora saibamos que o Apple Watch Ultra foi adotado por todos os tipos de utilizadores, o dispositivo é, na sua essência, um relógio desportivo. Em muitos aspetos, é um dos melhores relógios de corrida com um recurso de início de precisão, botão de ação que pode pausar os treinos e GPS de dupla frequência que provou ser tão preciso quanto os relógios Garmin em vários testes. Todas as melhores funcionalidades de corrida do Apple Watch também se adequam ao Apple Watch Ultra 2.

Usamos com frequência o Apple Watch Ultra 2 com alguns dos recursos de ciclismo lançados no watchOS 10. E neste campo houve um incremento há anos solicitado por muitos utilizadores.

Assim, já é possível ligar o Apple Watch a um medidor de potência, sensor de velocidade ou sensor de cadência com ligação Bluetooth para termos informação sobre a potência ao pedalar e a sua pontuação de limiar de potência funcional ou teste de FTP. Além disso, o iPhone mostra também as métricas do treino.

Fixei o meu iPhone a um suporte para bicicleta e acompanhei com êxito os dados do meu Apple Watch Ultra 2, mas num ecrã mais fácil de ler.

A app Profundidade integrada no SO também recebeu uma atualização. Agora, guarda um registo de cada mergulho para que os utilizadores possam ver as sessões mais recentes no Apple Watch Ultra 2 ou consultar o histórico completo de todos os seus mergulhos na aplicação Fitness no iPhone.

Estes dados também ficam disponíveis na app Saúde.

O Apple Watch Ultra 2 tem a mesma aplicação de bússola com funcionalidades de localização, mas agora apresenta a elevação atual em tempo real e mostra os pontos de passagem numa vista 3D com base na elevação relativa. Para os treinos de caminhada, existe um mapa topográfico mais detalhado que assinala os pontos de interesse. As informações sobre os trilhos mais próximos aparecem ao iniciar uma caminhada, fornecendo informações sobre a extensão, o tipo e a dificuldade do trilho.

Em termos de segurança, a aplicação da bússola também deteta dois novos pontos de passagem: a última localização em que o relógio ou o iPhone se ligou à rede móvel (ou último local de receção) e o Ponto de passagem da última chamada de emergência, que o levará a um local onde pode ser feita uma chamada de emergência numa rede de operadora.

Se precisar de ajuda mais imediatamente, a aplicação Sirene toca um alarme de 86 decibéis que pode ser ouvido até 180 metros de distância. Na nossa opinião, esta é uma funcionalidade que "ainda bem que existe", apesar de não ser algo que vamos recorrer no dia a dia. Mas quando vamos fazer um trilho na montanha, nunca se sabe se não vamos precisar de alguma ajuda "extra".

Em resumo, o Apple Watch Ultra 2 é o melhor Apple Watch do ponto de vista da segurança pessoal.

Apple Watch Ultra 2: watchOS 10

Para além das novas funcionalidades desportivas, o watchOS 10 dá as boas-vindas a uma série de novas funcionalidades do Apple Watch. A Pilha Inteligente (Smart Stack) é a atualização mais proeminente, alterando a forma como navega no seu Apple Watch. A partir desta nova versão do wtachOS, o utilizador irá rodar a coroa digital para abrir a pilha inteligente e ver um carrossel de blocos de informação relevantes.

O watchOS 10 aumenta a funcionalidade da aplicação Atenção Plena com avisos que pedem aos utilizadores para registar emoções momentâneas e estados de espírito diários. O sensor de luz ambiente em determinados modelos do Apple Watch também será capaz de medir o tempo que o utilizador passa ao ar livre para ajudar a informar a saúde da visão.

O watchOS 10 oferece três novos mostradores de relógio para o Apple Watch Ultra 2. Ele não apenas obtém os mostradores Palette e Snoopy disponíveis para todos os utilizadores do Apple Watch, mas também há um mostrador de relógio especial chamado Modular Ultra. Está entre os mostradores do Apple Watch mais ricos em complicações, aproveitando a grande tela ao empurrar uma contagem de segundos, medidor de profundidade ou medidor de elevação para a moldura.

Claro que o utilizador deve ter no seu Apple Watch as melhores aplicações para servir nas atividades desempenhadas. Eu tenho algumas, que vão desde as nativas até ao Strava, Outlook, Lumy, AutoSleep, Hearth Analyzer, Google Maps, entre uma mão cheia de outras ferramentas.

Uma das que mais uso é a app Carteira. Lá guardo os cartões bancários, que uso, sempre que possível, em todos os pagamentos e uso sobretudo para guardar os cartões de embarque dos voos.

Avaliação do Apple Watch Ultra 2: Duração da bateria

O Apple Watch Ultra 2 tem a melhor duração de bateria de todos os Apple Watch. Mesmo com um ecrã mais brilhante, o relógio tem 36 horas de duração da bateria com uma utilização normal. Com o modo de baixo consumo de energia, o Apple Watch Ultra 2 obtém até 72 horas de bateria, um aumento em relação às 60 horas oferecidas pelo original.

E não duvidem, esta bateria de 72 horas é muito bem-vinda. Quando passamos horas em aeroportos, ligações, hoteis, táxis e eventos sem podermos estar a dar carga, sem energia por vezes no iPhone... o Apple Watch já me safou um par de vezes. Pena que ainda não suporta roaming no eSIM, seria a cereja em cima do bolo.

Se compararmos o Apple Watch Ultra com outros relógios desportivos, a duração da bateria continua a ser insignificante. Por exemplo, se compararmos com um topo de gama, o Garmin Forerunner 265, que tem uma bateria para 15 dias (com uma utilização mista), então vemos como o relógio da Apple está ainda longe. Contudo, os Garmin também não oferecem uma experiência de smartwatch igual ao Apple Watch Ultra.

Claro, os atletas que se preocupam sobretudo com a duração da bateria provavelmente não ficarão impressionados com o Apple Watch Ultra 2.

Avaliação do Apple Watch Ultra 2: Veredicto

Embora a duração da bateria ainda não acompanhe os relógios mais desportivos do mercado, o Apple Watch Ultra 2 faz atualizações incrementais suficientes para continuar a justificar o preço de 909 euros. O novo chip S9, a conveniência acrescida do gesto de duplo toque e o brilho extra fazem com que a segunda geração seja uma tentativa forte, ainda que iterativa. Penso que a mudança para titânio reciclado também não deve ser subestimada.

Com a mais recente atualização do sistema operativo, o watchOS 10.1.1, a Apple conseguiu controlar os consumos exagerados e otimizar, perto do prometido, o desempenho do smartwatch. Com as próximas versões do SO, seguramente ainda vamos ver um refinamento maior das funcionalidades.

Dito isto, a pergunta que não quer calar: vale a pena comprar a nova versão para quem tem o Ultra de 2022? Não me convenceu o novo Ultra 2 face ao antecessor. Contudo, o Apple Watch Ultra 2 é uma escolha acertada para quem quer um Apple Watch atual.