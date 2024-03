O iOS 18 poderá ser uma versão marcante na evolução do sistema operativo do iPhone. As alterações serão mais que cosméticas, serão estruturais nas categorias pilares. Uma delas é a alteração de Apple ID para Apple Account. Mas há mais!

iOS 18: Apple ID perde força e nasce Apple Account

No início deste mês, começou-se a falar numa possível alteração de fundo no pilar da segurança do iOS (e da Apple em geral). O Apple ID, que tem algumas limitações (como fundir duas contas numa, por exemplo), poderá passar para Apple Account.

Depois do fumo levantado, há agora mais fogo nesta ideia. Na sua newsletter Power On de hoje, Mark Gurman disse que a nova marca “ Apple Accounts (em português Conta Apple) começará a ser usada ainda este ano tanto online quanto nos próximos lançamentos importantes de software da Apple, como o iOS 18 para o iPhone e o watchOS 11 para o Apple Watch.

As bases do iOS vão mudar para novas tecnologias

A Apple já se refere aos fundos adicionados a um Apple ID como um "saldo da conta Apple", e Gurman disse que existe uma equipa de "conta Apple" dentro da empresa. Com o rebranding completo no final deste ano, espera-se que o termo Apple ID seja completamente eliminado, mais de duas décadas depois de a empresa ter começado a usá-lo.

O motivo da Apple por trás da decisão não é conhecido, mas "Apple Account ou Conta Apple" será uma marca mais direta.

A Apple fará uma antevisão do iOS 18 e das suas outras grandes actualizações de software na conferência de programadores WWDC, em junho, e a mudança de marca para "Apple Account" será provavelmente anunciada nessa altura. As actualizações deverão ser amplamente lançadas em setembro.