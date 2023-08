Antutu revela qual o iPhone e o iPad mais poderoso do momento

Apesar de se focar mais no universo Android, a Antutu não deixa de ter os equipamentos móveis da Apple debaixo do seu radar. Avalia-os da mesma forma e apresenta também os mais poderosos que podemos encontrar. A lista de julho de 2023 está disponível e mostra como estão distribuídos o iPhone e o iPad em termos de potência.

A Antutu também olha para o universo da Apple

Todos conhecem a Antutu e as avaliações que esta faz dos equipamentos. Foca-se no seu desempenho, elegendo os mais capazes e os que oferecem aos utilizadores o melhor desempenho geral, usando os seus testes e as suas métricas.

Se normalmente olhamos para as listas dedicadas ao Android, importa também recordar que estes valores surgem também para o universo dos equipamentos da Apple. Estes têm também um ranking, ainda que limitado à arquitetura que a gigante de Cupertino criou.

O iPad lidera destacado a lista de equipamentos

Para julho de 2023, a Antutu mostrou a lista dos equipamentos móveis mais potentes, tendo o iPad Pro 6 com SoC M2 de 12,9 polegadas no topo. Este reclama para si uma pontuação média de 1.389.538. Com 1.279.375 pontos, temos a seguir o iPad Pro 6 de 11 polegadas e com o mesmo SoC.

A lista segue depois, até atingir o seu meio, com o iPad Pro 5, nos modelos de 12,9 e 11 polegadas, terminando no iPad Air 5. Estes 3 tablets da Apple usam todos o mesmo SoC, o M1, ainda que atinjam resultados diferentes, graças à quantidade de RAM presente, entre outros fatores.

O iPhone segue-se com alguma surpresa nos resultados

O primeiro iPhone aparece apenas depois de todos estes tablets. Falamos do 14 Pro e 14 Pro Max, equipados com o mais recente SoC A16. A lista termina com o iPhone 13 Pro Max e 13 Pro, seguidos pelo iPhone 14, todos com o SoC A15 da Apple.

Estamos a poucas semanas da chegada do iPhone 15, que certamente trará uma nova tabela e uma mudança nas posições apresentadas. Dificilmente irá ultrapassar qualquer iPad, mas certamente que deixará para trás o iPhone 14 em todos os seus diferentes modelos.