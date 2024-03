iOS 18: Apple prepara grandes novidades para a personalização total do Ecrã principal

Ainda estamos longe de ver o iOS 18 e todas as suas novidades, mas isso não impede que surjam os primeiros rumores e as primeiras ideias. Esta será a próxima versão do sistema do iPhone e esperam-se muitas novidades. A mais recente ideia revelou que a Apple prepara grandes novidades para a personalização total do Ecrã principal do iOS 18.

Grandes novidades chegam com o iOS 18

Há alguns anos que a Apple abraçou planos para tornar o iOS muito mais adaptado aos utilizadores. A personalização que este sistema atualmente permite está muito longe do que era oferecido aos utilizadores e que limitava esta área.

Agora, e segundo as informações do conhecido Mark Gurman, a Apple terá mais uma mudança grande a chegar com o iOS 18. Esta é a próxima versão do sistema que equipa o iPhone e onde se esperam algumas alterações de peso, na linha de outras que surgiram em versões anteriores.

Desta vez a Apple deverá focar-se na personalização e dar ainda mais liberdade aos utilizadores do seu sistema. Mark Gurman revelou que o Ecrã principal será "mais personalizável", com novas opções a surgir para os utilizadores.

Personalização do ecrã principal do iPhone

Os ícones das apps provavelmente vão permanecer bloqueados no ecrã principal, para garantir alguma uniformidade. Ainda assim, espera-se que os utilizadores possam organizá-los mais livremente no iOS 18. A atualização deve trazer a capacidade de criar espaços em branco, linhas e colunas entre ícones de apps.

Desde o iOS 16 que se pode personalizar o ecrã de bloqueio, mas espera-se que o Ecrã principal receba um tratamento semelhante ao iOS 18. A atualização introduzirá opções adicionais de personalização e isso pode ser a maior reformulação em vários anos.

A Apple deverá anunciar o iOS 18 na sua conferência anual de programadores (WWDC) em junho. Outros recursos e mudanças incluem novas funcionalidades de IA para a Siri e várias app, o suporte para RCS nas Mensagens (entre o iPhone e dispositivos Android), mudanças de design e muito mais.