E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos os novos Renault Scenic E-Tech e Hyundai Kauai, experimentámos o novo Xiaomi 14 Ultra, falámos do humanoide Unitree H1, e muito mais.

O Xiaomi 14 Ultra já não é um smartphone desconhecido dos nossos leitores. No Mobile World Congress, que se realizou em Barcelona e onde o Pplware esteve presente, o Xiaomi 14 Ultra foi sem dúvida um dos equipamentos que mais deu nas vistas. Este super smartphone chegou agora a Portugal por 1499,99€.

A Blackview já nos tem habituado a ótimas propostas no segmento dos tablets e desta vez acaba de lançar para o mundo o seu novo tablet de topo da nova série MEGA. O Blackview MEGA 1 apresenta-se com um ecrã de 11,5" 2.4K e uma taxa de atualização de 120Hz, com características à altura de qualquer desafio.

A Qualcomm é mutas vezes o fabricante favorito no que toca aos smartphones de topo. As marcas optam pelos SoC deste fabricante, que está sempre na vanguarda do que de mais recente e mais poderoso existe. A fabricante americana apresentou agora o novo Snapdragon 8s Gen 3, dedicado a criar smartphones de topo mais baratos.

A central fotovoltaica da Cerca da EDP, em Alenquer, foi formalmente inaugurada esta segunda-feira, tornando-se assim na maior instalação solar da empresa em toda a Europa. A infraestrutura já injetava eletricidade na rede elétrica nacional desde o final do ano passado, aquando do início da fase de testes.

A ideia é promissora, e parte de uma das maiores empresas de data center da Europa que quer aproveitar o calor das suas placas gráficas, assim como de outros componentes, para cultivar flora marinha sustentável — mas valerá a pena?

Fomos conhecer, com as nossas mãos, o novo elétrico da Renault, que se posiciona como um dos melhores, oferecendo uma autonomia acima dos 600 km. De forma direta e sem recorrer a preciosismos linguísticos, o carro é mesmo bom. Aliás, o Scenic E-Tech 100% elétrico provou-nos que mereceu o título "Car of the Year 2024".

Os Earbuds Ultra Open da Bose acabam de chegar a Portugal e poderão ser a solução que muitos utilizadores desejam na hora de ouvir música. Com um design que funciona quase como um acessório, os novos auriculares apresentam-se como uma solução para ouvir música em "modo aberto". O Pplware esteve a conhecer esta novidade, apresentada hoje, em Portugal, e traz-lhe os highlights deste equipamento visivelmente diferente, mas muito interessante e pertinente.

As impressoras 3D FDM baseiam-se num princípio de funcionamento cuja margem para evolução é limitada, mas mesmo assim, alguns fabricantes conseguem "tirar coelhos da cartola". É o caso da QIDI, que acaba de lançar a QIDI Q1 Pro com uma câmara de temperatura controlada, para impressão de alta qualidade, e muitos outros aspetos interessantes.

A Hyundai assumiu um compromisso com o futuro e tem dado cartas no sentido de o honrar. Como tal, o seu novo Kauai é a prova do empenho da marca na eletrificação da sua frota. Bom, bonito e repleto de tecnologia. Venham conhecer o novo Kauai 100% elétrico.

A área da medicina tem vindo a ter avanços significativos. É verdade que já muita coisa foi investigada e descoberta, mas há muitas outras para descobrir (inclusive curas para algumas doenças). Recentemente um rim de porco foi transplantado com sucesso pela primeira vez num paciente vivo.

A construção civil tende a passar por problemas de mão de obra. A falta de habitação em Portugal também é reflexo de um setor a atravessar problemas com a imigração. Num futuro, não muito longínquo, as máquinas vão ter de ser mais interventivas no processo de construção. E, nesse sentido, a aposta na tecnologia de impressão 3D robotizada de casas pode ser parte da solução.

A XPeng tem vindo aos poucos a ganhar expressão no segmento automóvel. A marca chinesa tem no seu portefólio carros interessantes e inovadores e recentemente lançou o P7i Wing Edition.

Famosos na Ásia, incrivelmente rápidos, os comboios que levitam são um desafio á engenharia ferroviária e na Europa, a tecnologia ainda não chegou. Contudo, a empresa italiana IronLev efetuou um ensaio inaugural muito interessante.

Estamos numa era incrível, onde a inteligência artificial está a dominar muitas áreas e os robôs são cada vez mais independentes e "parecidos" com os humanos. Este Unitree H1 é assustadoramente evoluído e não tarda está "no meio de nós".