Qualcomm revelou o Snapdragon 8s Gen 3 para criar smartphones de topo mais baratos

A Qualcomm é mutas vezes o fabricante favorito no que toca aos smartphones de topo. As marcas optam pelos SoC deste fabricante, que está sempre na vanguarda do que de mais recente e mais poderoso existe. A fabricante americana apresentou agora o novo Snapdragon 8s Gen 3, dedicado a criar smartphones de topo mais baratos.

A Qualcomm tem no Snapdragon 8 Gen 3 o seu SoC de maior sucesso atualmente. Esta empresa tem agora uma nova proposta neste nível e revelou o Snapdragon 8s Gen 3, dedicado aos smartphones de topo, mas com algumas limitações no que oferece, mantendo ainda assim as principais caraterísticas.

O novo Snapdragon 8s Gen 3 é construído usando um processo de 4 nm e apresenta três clusters de núcleos de CPU. Destes, um é o Cortex-X4 operando a 3,0 GHz, quatro Cortex-A720 a 2,8 GHz e três Cortex-A520 a 2,0 GHz.

Os GPUs Adreno integrados suportam ray tracing acelerado por hardware, embora sem iluminação global, ao contrário do seu irmão mais caro, o Snapdragon 8 Gen 3. Este último também possui mais núcleos de CPU com velocidades mais altas e memória um pouco mais rápida.

Já no campo da fotografia e do vídeo, o ISP é semelhante ao do Snadragpn 8 Gen 3, com a única exceção sendo a falta de gravação de vídeo 8K HDR (4K 60 FPS no máximo). No entanto, ele suporta descodificação H.265, VP9 e AV1 de até 4K.

No lado da conectividade, o novo SoC oferece suporte para Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. O modem X70 integrado é uma versão um pouco mais lenta do Snapdragon 8 Gen 2 e suporta velocidades de download de até 5000 Mbps em mmWave e sub-6.

Os utilizadores podem esperar a primeira onda de smartphones equipados com este novo SoC Snapdragon 8s Gen 3 ainda este mês. A Qualcomm menciona a Honor, iQOO, realme, Redmi e Xiaomi entre os primeiros fabricantes a adotar este seu mais recente SoC para smartphones de topo mais baratos.