O Microsoft Office 2024 também estará disponível para usar sem assinatura

A Microsoft tem mudado a forma como disponibiliza o Office, procurando abandonar o modelo tradicional e levando os utilizadores a escolher as assinaturas. Agora, e com o Office 2024 a chegar, a gigante do software anunciou uma novidade. O Microsoft Office 2024 também estará disponível sem assinatura.

O Microsoft Office 2024 sem assinatura

A Microsoft tem lançado atualizações para as apps do Office de forma recorrente nos últimos anos. Ainda que existe esta novidade, tem procurado levar os utilizadores a subscrever as suas assinaturas como o Microsoft 365. No entanto, e para quem não quer mais uma assinatura, a Microsoft lançará uma nova versão de compra única ainda este ano: Office 2024.

Numa publicação recente da Microsoft, a empresa confirmou que começará a testar o próximo Office Long-Term Servicing Channel (LTSC) em abril, com a versão final a chegar ainda este ano. A versão sem assinatura destina-se a dispositivos que nem sempre estão ligados à Internet ou que precisam funcionar em hardware embebido.

A informação disponível dá conta de que preveem lançar uma nova versão do Office para consumidores ainda este ano. O Office 2024 também terá suporte por cinco anos com o modelo tradicional de "compra única". Não têm planos para mudar o preço desses produtos quando o lançarem.

Nem todas as propostas estão acessíveis

O novo Office 2024 deve incluir a maioria das alterações implementadas no Word, PowerPoint e Excel desde a versão 2021. A Microsoft destacou especificamente que "dezenas de novos recursos e funções do Excel, incluindo gráficos e matrizes dinâmicas”.

Há, no entanto, um pormenor que destacam em especial para a versão de compra do Office 2024 e que poderá ser limitador para muitos. Os novos recursos baseados na IA, o conhecido Copilot, e outras funcionalidades associadas à Cloud não vão ser incluídos neste pacote para instalação local.

Compreendendo este cenário único para muitos utilizadores, a Microsoft não deverá num futuro próximo impor a sua assinatura como a única oferta. Para lá do Office 2024 continuará a existir ofertas desta suite em que o utilizador pode simplesmente comprar e instalar no seu PC, sem custos adicionais.