Novos utilizadores do Opera no iPhone não param de crescer na Europa

A DMA tem sido um catalisador da mudança na Europa e isso tem sido visto no crescimento de novos utilizadores nos browsers do iPhone. Já vários reclamam taxas de downloads elevadas e agora mais um player reclama isso. Falamos do Opera, que revelou que os novos utilizadores no iPhone não param de crescer desde que a DMA chegou.

Opera não para de crescer no iPhone

Uma das faces mais visíveis da DMA é a pergunta que é feita aos utilizadores, sobre que browser querem no seu iPhone ou no seu Android. Esta liberdade foi conquistada e tem levado a que muitos optem por abandonar o Safari e escolham um browser alternativo e que até podem usar no PC ou no Mac.

A mais recente publicação do Opera veio mostrar que este tem sido uma das escolhas dos utilizadores e que estes são cada vez em maior número. O valor apresentado dá conta de que registou um crescimento de 164% na Europa, tipicamente no processo de escolha de um novo browser.

Se o número global é já de si impressionante por acontecer em poucos dias (5 a 7 de março), ao olhar para alguns mercados em particular fica ainda mais expressivo. O Opera para iOS teve um desempenho especialmente bom, com um aumento de 402% – ou um crescimento de cinco vezes – em França, 143% em Espanha, bem como 68% e 56% na Polónia e na Alemanha, respetivamente.

Android na Europa lucra com a DMA

Claro que esta questão não é apenas apresentada no iPhone e estende-se ao sistema da Google. O Opera para Android também registou um crescimento significativo – especialmente em França, onde o fluxo de novos utilizadores aumentou 54% no dia em que o ecrã de escolha começou a ser apresentado aos utilizadores.

Estes resultados refletem as conclusões de um questionário que a Opera realizou entre os utilizadores europeus de smartphones antes de 6 de março. Nessa análise foi descoberto que 8 em cada 10 estavam abertos a testar um novo browser.

Estes números de crescimento estão em linha com o que já tinha sido apresentado antes. Tanto o Brave como o Firefox tiveram um desempenho similar mos primeiros dias da DMA, mostrando que os utilizadores queriam esta possibilidade no iPhone, onde sempre estiveram naturalmente presos ao Safari.