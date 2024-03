Novas regras da Apple na Europa beneficiam concorrência e o Brave e o Firefox provam isso

Com a chegada do iOS 17.4 a Apple abriu as portas à concorrência e a muitas mudanças na Europa. A maioria focou-se nas novas lojas de apps, há muito mais acessível aos utilizadores. Uma dessas novidades para muitos é a possibilidade de trocar de browser. Isso parece estar a ser um sucesso e o Brave e o Firefox provam isso mesmo.

Regras da Apple ajudam concorrência como o Brave

Desde sempre que o Safari é o browser padrão no iOS e a Apple assim o queria manter. As mudanças que a DMA trazem para a Europa mudam isso e os utilizadores podem agora escolher outro browser, dando ainda mais visibilidade a esta opção. Se antes já o podiam fazer, agora têm isso bem visível à sua frente e a pedir uma decisão.

Este movimento parece estar a ter um sucesso muito grande, pelos segundo a informação que está a ser partilhada por muitos. As instalações de novos browsers no iOS cresce e o Safari deverá estar a perder utilizadores. Esta não é, naturalmente, uma informação partilhada pela Apple.

Quem primeiro chamou à atenção para este cenário foi o conhecido Brave. Numa partilha feita no X (ex Twittter) a equipa deste browser relatou o crescimento de novas instalações. Esse número disparou assim que o novo ecrã de escolha passou a ser mostrado ao abrir o Safari pela primeira vez.

Firefox também ganhou muitos novos utilizadores

Tal como o Brave, também o Firefox viu um aumento muito importante no número de instalações no iOS nos últimos dias. A Mozilla relata que existiu um aumento de mais de 50% no número de utilizadores na Alemanha e um aumento de quase 30% na França. As declarações dos responsáveis mostra o empenho deste browser.

Apesar da conformidade aquém do ideal, a recente implementação do ecrã de escolha DMA é um passo promissor em direção a uma verdadeira concorrência online na UE... Ainda assim, há muito espaço para melhorias e continuaremos a lutar por uma web que coloca as pessoas acima dos lucros, prioriza a privacidade e é aberta e acessível a todos.

Com estas informações fica claro que a decisão de abrir o iOS a novos browser com a escolha do utilizador estará a ser um sucesso. Agora todos podem escolher o que querem usar e fazê-lo desde o primeiro momento de utilização da nova versão do iOS da Apple.