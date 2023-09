Apresentados esta semana, os novos modelo do iPhone 15 têm ainda muito para revelar, em especial o iPhone 15 Pro e o Pro Max. Estes são o topo da gama da Apple e onde a marca colocou mais novidades. Uma delas vem mostrar que o iPhone 15 Pro é 24% mais rápido no 5G que o modelo anterior da Apple.

O iPhone 15 Pro está mais rápido no 5G

A cada novo modelo do iPhone a Apple renova muita da tecnologia presente, para o tornar melhor, mais estável e, principalmente, com um desempenho muito mais elevado. Este ano não foi diferente e há já áreas onde isso foi visto, como nas baterias e até na RAM presente.

Algo que foi agora revelado, vem colocar a fasquia ainda mais elevada, com novas velocidades no 5G para acesso à Internet. Há novos componentes preparados para esta área, com a Apple a usar ainda os modems 5G que a Qualcomm cria e fabrica.

Os primeiros testes revelados apontam para uma melhoria substancial e para velocidades ainda mais elevadas. Os números apresentados mostram que no 5G o iPhone 15 Pro é 24% mais rápido no 5G que o modelo anterior da Apple.

Novo modem da Qualcomm faz a diferença na Apple

Utilizando as redes das operadoras mais populares dos EUA, o iPhone 15 Pro conseguiu atingir os 300,92 Mbps de velocidade de download em 5G na T-Mobile, sendo 21% mais rápido que o iPhone 14 Pro, com uma média de 245,69 Mbps.

A melhoria mais visível veio da rede da Verizon. Aqui, este novo modelo da Apple alcança os 243,06 Mbps de velocidade em download com 5G, 24% mais rápido que o modelo anterior, que se ficou pelos 195,83 Mbps. No upload consegue atingir 28,72 Mbps na Verizon, 15% mais veloz que o iPhone 14 Pro.

Este aumento de velocidade do iPhone 15 Pro no 5G vem do modem da Qualcomm. A Apple não revela qual usa, mas as informações existentes apontam para ser o Snapdragon X70 a estar presente. Este é já usado em outros fabricantes, com resultados que mostram claramente a melhoria conseguida.