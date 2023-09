Mesmo tendo apresentado o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro com todo o detalhe, a Apple deixou algumas novidades de fora. Estas vão surgir nos próximos dias, revelando ainda mais sobre o que estes novos modelos têm para oferecer. Algo que foi agora descoberto responde à pergunta que é normal. Sim, o iPhone 15 Pro tem agora uma nova configuração de RAM.

A cada nova revelação dos novos modelos do smartphone da Apple os utilizadores ficam curiosos onde a marca apostou em inovações. Algo que é recorrente é a pergunta sobre a RAM que está nestes smartphones e que alterações existiram neste campo.

Com o novo iPhone 15 e iPhone 15 Pro a situação não difere e há já uma resposta para esta resposta. Sim, o modelo Pro teve uma mudança na quantidade de RAM disponível e o modelo mais básico não sofreu nenhuma atualização neste campo.

A informação surgiu de uma análise do Xcode 15 Release Candidate que foi disponibilizado agora. Nesta versão há arquivos que confirmam que o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus de gama baixa estão equipados com 6 GB de RAM, enquanto o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max têm 8 GB de RAM cada.

Esta é uma mudança, ainda que não radical, mantendo assim os modelos mais básicos inalterados, apostando novamente nos Pro e Pro Max. Estes 2 últimos têm assim mais RAM disponível para tarefas mais exigentes, algo que a Apple reforçou nestes modelos.

Novas configurações de RAM:

iPhone 15: 6 GB

iPhone 15 Plus: 6 GB

iPhone 15 Pro: 8 GB

iPhone 15 Pro Max: 8 GB

Foram estes mesmos arquivos Xcode revelaram com precisão as quantidades de RAM para os modelos do iPhone 14 no ano passado e em várias gerações anteriores do iPhone. O tipo de RAM nos modelos do iPhone 15 permanece desconhecido, mas rapidamente vão ser reveladas quando estes dos aparelhos chegarem ao mercado.

As pré-encomendas dos novos modelos do iPhone começam no próximo dia 15 e o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro vão chegar ao mercado no dia 15. Estes vão ter preços que começam nos 989 euros no caso do iPhone 15 e 1249 euros no caso do iPhone 15 Pro.