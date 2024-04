Tesla pede ajuda à Apple para provar culpa em acidente fatal com piloto automático

O sistema de condução automática da Tesla tem estado envolto em problemas constantes, que resultam muitas vezes em acidentes fatais. São muitas as situações em que se tenta provar que este sistema tem falhas e que não deve ser usado. Agora, a Tesla parece querer reagir e num caso específico, pediu à Apple para provar a culpa de um condutor num acidente fatal.

Mais um caso de morte com o piloto automático de um Tesla

A Tesla deve ir a tribunal na próxima semana como parte de um processo de longa data sobre a segurança da sua tecnologia de assistência aos condutores, o motorista piloto automático. Na sua defesa, a Tesla espera que a Apple possa provar que o motorista envolvido num acidente fatal com o piloto automático ativado distraiu-se com o seu iPhone enquanto estava ao volante.

No processo que a Tesla enfrenta, está a tentar provar-se a culpa da morte de Wei “Walter” Huang, um ex-engenheiro da Apple num acidente de carro em 2018. Huang viajava em Mountain View, Califórnia, quando o seu Model X bateu numa barreira de segurança enquanto o carro estava no piloto automático.

A família de Huang argumenta que o sistema de piloto automático da Tesla é “defeituoso no design” e que a empresa é responsável pela morte do seu familiar. Enquanto isso, a Tesla afirmou que Huang estava a jogar no seu telefone quando o acidente ocorreu.

Apple pode ajudar a provar a culpa do condutor no acidente

Após a sua própria investigação, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) concluiu que os dados do iPhone de Huang não eram específicos o suficiente para “verificar se o condutor do Tesla segurava o telefone no momento do acidente”. A investigação descobriu, no entanto, que o jogo (Total War: Three Kingdoms da Sega) estava a ser a ser usado no telefone de Huang.

Esta semana, no entanto, a Tesla recorreu à Apple no processo de homicídio de Huang. A Tesla espera que a Apple ajude a provar que Huang estava a jogar quando o acidente ocorreu. foi obtida declaração de James Harding, responsável da Apple, que analisou dados do telefone. Esses dados "sugerem uma possível interação do utilizador, que pode ser um toque no ecrã ou num botão".

Os advogados da família de Huang dizem que a Apple trabalha em segredo com a Tesla. A família supostamente pediu à Apple que fornecesse informações adicionais, mas a Apple está a reagir, argumentando que "não deveria ter de entregar material confidencial".

O caso deve ir a julgamento na próxima semana em San Jose. A expectativa é que o julgamento dure dois meses.