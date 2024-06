iOS 18: agora já pode partilhar as chaves Wi-Fi através de um código QR

Os mais críticos dirão que o Android tem esta opção há mais de 10 anos... e têm razão. Contudo, a Apple apostou em proporcionar outra forma simples de partilhar a palavra-passe das redes, como mostrámos aqui. Mais tarde, criou uma opção na app Atalhos que permitia partilhar estas credenciais via código QR, mas não era uma app "nativa". Com o iOS 18, a coisa mudou.

Na evolução do iOS, a Apple por vezes apanhou boleia do Android. Apesar de lançar depois, lança normalmente com mais qualidade. Os widgets, por exemplo, a personalização do ecrã de bloqueio, entre outros exemplos. Da mesma forma, o Android tentou copiar ferramentas como a app Encontrar (Find My), ou o AirDrop, rebatizado de Quick Share. Mas isso é salutar, potencializa os sistemas operativos.

Novo método também funciona para convidados com Android

Como o novo iOS 18, a Apple está colocar no iOS algumas ferramentas que existem no Android e que podem melhorar a usabilidade do iPhone. Basicamente a Apple parece querer dizer que o iOS tem tudo o que tem no Android e mais além!

Esta primeira beta do novo sistema operativo para programadores, que já pode instalar no seu telefone e que foi revelada na passada segunda-feira no contexto da WWDC 2024, traz os já falados ícones temáticos ao estilo Android e traz também a possibilidade de gravar chamadas.

No entanto, há uma funcionalidade que vem com uma nova aplicação que a Apple está a incluir no iPhone. Finalmente, podemos partilhar a nossa ligação Wi-Fi com amigos e familiares de uma forma muito simples e rápida: por meio de um código QR. Eis como o fazer.

Gerar um QR com a chave Wi-Fi é agora mais fácil no iOS 18

Até agora, para partilhar a nossa ligação Wi-Fi a partir do iPhone, podíamos fazê-lo através do utilitário do próprio sistema que o faz automaticamente: ambos os dispositivos devem ser telemóveis Apple atualizados pelo menos com o iOS 16.

Se estiver a receber convidados com smartphones Android, as coisas tornam-se mais complicadas. No sistema operativo da Google, é muito fácil criar um código QR para partilhar a ligação com pouco esforço. Não é impossível no iPhone - de facto, basta um atalho para gerar um, conforme já mostrámos aqui.

No entanto, com a alteração incluída no iOS 18, vamos finalmente poder obtê-lo sem truques de magia. O segredo está na nova aplicação da Apple: Palavras-passe. Este passa a ser o gestor de palavras-passe (e chaves-passe) da empresa Apple, um grande utilitário privado para que não tenha de se lembrar das suas palavras-passe.

Pois bem, a app Palavras-passe esconde uma função que nos permite gerar o referido código QR com as credenciais para partilhar a ligação Wi-Fi em casa.

Localize a aplicação Palavras-passe . Clique e identifique-se com o Face ID;

. Clique e identifique-se com o Face ID; Quando vir o ecrã principal, toque em Wi-Fi ;

; Agora, na lista abaixo, selecione a sua ligação doméstica (ou qualquer outra que tenha guardada);

No ecrã seguinte, verá o nome (SSID) da ligação juntamente com a palavra-passe. Clique em cima;

Agora, dentro do menu dessa palavra-passe, clique no botão Mostrar código QR da rede ;

; Será apresentado um novo separador com o código QR em ecrã inteiro.

E pronto, agora qualquer smartphone pode apontar a câmara e está a credencial partilhada.

Pode usar qualquer smartphone, pode ser um iPhone ou um Android, seja Samsung, Xiaomi, Google Pixel ou outros fabricantes.