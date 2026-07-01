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iPhone dobrável pode desvalorizar 65% logo no primeiro ano, diz estudo

· Apple 1 Comentário

Fonte: SellCell

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    1 de Julho de 2026 às 21:33

    Saiu o iOS 26.5.2 que corrige, nada mais, nada menos, que 29 vulnerabilidades
    “É interessante notar que desta vez a Apple mudou de abordagem. Confirmou à Reuters que lançou patches de segurança antes do previsto devido a preocupações com o avanço da inteligência artificial, que poderia acelerar significativamente o desenvolvimento de ferramentas de hacking. Em vez de esperar pelo lançamento do iOS 26.6, a empresa optou por uma atualização separada, lançando patches de segurança mais rapidamente,”
    A Apple diz que não tem conhecimento dessas vulnerabilidades estarem a ser usadas, mas não dá detalhes por poderem ser usadas por hackers para atacar iPhones não atualizados.

    Responder

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