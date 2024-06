Elon Musk anuncia três novos modelos para a Tesla: “vão ser muito especiais”

A reunião anual com os acionistas da Tesla foi muito "juicy", com Elon Musk a dar conta de uma série de conquistas e a revelar muitas novidades. Uma delas teve que ver com os novos modelos assinados pela fabricante. Infelizmente, o empresário não se alongou muito, mantendo o mistério relativamente aos carros que poderão chegar em breve.

Ontem, 13 de junho, o diretor-executivo da Tesla recebeu os seus acionistas com entusiasmo e foi com orgulho que enumerou as últimas conquistas da fabricante. A reunião anual da empresa durou cerca de 1h40 e foi ao longo deste tempo que Elon Musk falou sobre as suas vendas de carros elétricos, do bestseller Model Y, do sucesso do Tesla Semi, da sua rede de Superchargers, do Full Self-Driving, entre outros produtos e desenvolvimentos.

De entre eles, sem qualquer discrição e entre risos, o empresário mostrou a ilustração de três novos veículos, cobertos com um lençol branco. Sobre eles, contudo, não adiantou praticamente nada.

Obviamente, temos alguns produtos novos em que estamos a trabalhar [...] Acho que estes vão ser muito especiais. Acho que as pessoas, inicialmente, podem pensar: "não vai ser assim tão incrível". Mas... só esperem. Vai ser.

Disse Elon Musk, sendo aplaudido pelos acionistas.

Um dos veículos parece ser uma carrinha, mais alta e quadrada. Os outros dois parecem estar mais próximos dos modelos que a empresa já tem nas estradas, em termos de forma.

Uma vez que a Tesla planeia revelar o seu robotaxi no dia 8 de agosto, um dos modelos tapados poderá corresponder-lhe, conforme teoriza o InsideEVs.

Além disso, em abril, a fabricante de automóveis elétricos revelou que está a acelerar o calendário de lançamento de novos modelos, incluindo veículos mais acessíveis. Estes, segundo disse, na altura, devem chegar no final de 2024 ou no início de 2025.

Esta novidade dada por Elon Musk, apesar de subtil e muito pouco clara, deverá agradar aos acionistas. Afinal, há já algum tempo que os analistas da indústria têm vindo a alertar para o facto de a linha de produtos da Tesla estar a envelhecer e de os seus modelos atuais, ainda que populares, não conseguirem suportar o crescimento da empresa para sempre.

Veja a reunião completa: