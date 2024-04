Elon Musk revelou que a Tesla vai apresentar o seu robotáxi já em agosto deste ano

Uma das mais recentes notícias sobre a Tesla veio mostrar que a marca terá desistido de criar o seu carro de 25 mil euros. Este modelo era falado há muito tempo e a marca parece querer agora focar-se no seu robotáxi. A aposta é de tal forma firme que Elon Musk veio já anunciar a sua apresentação em agosto deste ano.

Depois de vários anos com rumores e até imagens que se pensam ser reais, a Tesla terá desistido do seu carro elétrico de 25 mil euros. Este nunca foi formalmente apresentado pela marca, mas Elon Musk várias vezes mostrou indícios de que este estaria a ser preparado.

A informação existente dá conta de que Elon Musk teria dito aos funcionários que os planos mais diretos iriam mudar. Em vez de construir um carro elétrico para o mercado das massas, a ideia da Tesla mudaria para se focar totalmente num veículo autónomo que tornaria outros veículos obsoletos.

Agora, e no seguimento destas informações, o homem forte da Tesla terá avançado ainda mais neste campo. Uma das suas mais recentes publicações de Elon Musk dá conta de que a apresentação do robotáxi da marca será feito já em agosto, no dia 8 desse mês.

Elon Musk já fala de um robotáxi há vários anos. Inicialmente era associado aos carros dos clientes, que passariam a poder ativar um modo para que estes pudessem associar-se à frota da marca e assim prestar um serviço que seria controlado centralmente, sendo o lucro partilhado entra a Tesla e o dono do carro elétrico.

Já em 2023, a marca acabou por dar provas de que estaria a criar um veículo dedicado a esta função. Provavelmente quererá criar uma frota de carros elétricos dedicados a este fim, com algumas caraterísticas diferenciadoras das atuais propostas. Estes carros devem ter condução autónoma e ser algo limitado à Tesla.

Quanto à data apresentada, esta enquadra-se nos planos normais da Tesla para lançamentos de novidades. No entanto, e dado o histórico de Elon Musk, esta publicação poderá ser apenas uma forma de distrair a atenção de todos para a notícia do fim do sei carro de 25 mil euros.