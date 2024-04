Business Connection junta executivos numa experiência gastronómica com Justa Nobre

Na quinta-feira, dia 18 de abril, cerca de 40 empresários e executivos marcaram presença na primeira edição do Business Connection, evento de networking exclusivo, acompanhado de pratos únicos de autoria da renomada Chef Justa Nobre, em Lisboa.

Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de criar e fortalecer conexões, desenvolver parcerias estratégias, conhecer as últimas tendências de mercado e receber insights valiosos vindos de profissionais de diversas áreas.

O Business Connection foi realizado pela E-goi - plataforma de automação de marketing omnicanal - com o objetivo de criar um ecossistema de oportunidades e inovação, acompanhado de uma experiência gastronómica.

A conceção do evento surgiu de uma necessidade de promover um ambiente dinâmico e inovador, no qual as oportunidades de negócio fossem uma consequência positiva. Fomos na contramão dos eventos mais tradicionais, um momento de descontração, bastante intimista, e as conversas surgiram naturalmente sobre Marketing, Inteligência artificial, transformação digital, Ecommerce, Phygital, discutindo ações, estratégias e tendências.