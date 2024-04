Combater o stress nas redes sociais: a que devemos estar atentos?

Em Portugal, cerca de 34,3% da população com 16 ou mais anos revela sintomas de ansiedade generalizada e aproximadamente 11,1% destes, revela sintomas de ansiedade graves. As redes sociais são uma fonte de stress significativa!

Redes Sociais aumentam a ansiedade...

Para além do facto de as redes sociais poderem fornecer-nos muita informação e fazer-nos sentir que estamos a perder algo, também nos expõem a burlões que podem utilizar as suas informações pessoais para fins lucrativos. Estes perigos digitais das redes sociais afetam o bem-estar dos utilizadores e promovem o aumento do stress e da ansiedade.

Tendo em conta este panorama, o Instituto Nacional de Estatística português (INE) realizou um inquérito e averiguou os níveis de ansiedade da população portuguesa em 2023. De acordo com os resultados, 34,3% da população, com 16 ou mais anos, revelam sintomas de ansiedade generalizada. Destes 34,3%, aproximadamente 11,1% revelam sintomas de ansiedade mais graves.

De forma a minimizar o seu impacto negativo, os especialistas da Kaspersky recomendam o seguinte:

Melhorar a privacidade das suas contas nas definições Esta medida proativa atenua potenciais ameaças, como a perseguição, roubo de identidade, doxing e esquemas de phishing. Seguir as instruções do serviço online Privacy Checker ajudará os utilizadores a gerir as definições de privacidade nas redes sociais mais populares.

Interações seletivas e partilha estratégica são estratégias cruciais para garantir a segurança online e o bem-estar digital

Vigilância é tudo: qualquer link é um potencial sinal de alerta

Uma password fraca é uma dádiva para um burlão

Comunicação de atividades suspeitas e de assédio digital nas redes sociais promove a manutenção de um ambiente online mais seguro e positivo

O Mês de Sensibilização para o Stress, uma data celebrada anualmente em abril, desde 1992, serve para recordar as pessoas da importância da gestão do stress na manutenção da saúde mental e física dos utilizadores.