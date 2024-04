EA SPORTS apresenta Dynamic Handling para F1 24

A grande maior parte dos jogos que representam ou simulam desportos acabam por se revestir duma regularidade nos seus lançamentos. No entanto, para evitar que "parem no tempo", as equipas responsáveis mantém uma incessante luta pela procura da melhor forma de inovar, corrigir erros ou os evoluir e é precisamente isso que foi agora apresentado para F1 24: Dynamic Handling.

Existem jogos que, pela natureza das realidades que simulam, se tornam periódicos com lançamentos regulares, que coincide geralmente com o inicio das novas épocas desportivas.

É o caso de videojogos de desportos que se baseiam em épocas desportivas e a Fórmula 1 é precisamente um desses exemplos.

No entanto, e de forma a não caírem na estagnação, as equipas de desenvolvimento tendem a estar constantemente à procura de inovações, melhorias ou outros aspectos que façam evoluir as edições anteriores. Recentemente foi anunciado o Dynamic Handling para F1 24.

Dynamic Handling

A Electronic Arts revelou recentemente o primeiro vídeo Deep Dive sobre a jogabilidade de F1 24 com informação sobre a maior atualização por parte da Codemasters no que à física diz respeito, o EA SPORTS Dynamic Handling.

Numa colaboração de perto com Max Verstappen, a equipa conseguiu implementar atualizações inovadoras que vão redefinir a experiência dentro do carro, conseguindo assim um desempenho mais imersivo, previsível e realista nos movimentos das rodas e do volante.

A atualização inclui um novo sistema de cinemáticas de suspensão para uma distribuição de peso realista e um grau de personalização do carro expandido, motivando os jogadores a aperfeiçoarem e adaptarem o seu estilo de condução.

F1 24 conta também com significativas melhorias no comportamento dos pneus e um novo modelo de temperatura, que adiciona realismo e recompensa os pilotos mais prudentes que conseguem assim aumentar a vida útil dos seus pneus.

Por outro lado, a aerodinâmica implementada em F1 24, enriquecida por Computational Fluid Dynamics (CFD), aplica uma sensação de downforce mais realista. O modelismo de veículos melhorado permite a pilotos experientes afinar o desempenho das suas aerodinâmicas em cada pista, enquanto que uma nova unidade de alimentação oferece aos jogadores um maior controlo e adaptação, permitindo-lhes espelhar as estratégias de corrida da vida real.

Desta forma, a Codemasters pretende embeber F1 24 de uma maior autenticidade na condução dos bólides virtuais e fazer com que o jogo se aproxime ainda mais da realidade.

Entretanto, Um Segundo video deep dive será lançado a 25 de Abril com um olhar mais alargado sobre o Career Mode que, aparentemente traz mais surpresas.

F1 24