Buscas pelo OceanGate fazem disparar os downloads ao jogo Iron Lung na Steam

Nos últimos dias um dos principais temas das notícias diárias foi o desaparecimento do submarino OceanGate durante a sua expedição aos destroços do Titanic. Infelizmente descobriu-se que o equipamento implodiu e todos os cinco tripulantes faleceram. No entanto, curiosamente, esta tragédia fez com que os downloads para o jogo Iron Lung na Steam disparessem.

Downloads do jogo Iron Lung aumentam devido à tragédia do OceanGate

Praticamente todo o mundo ficou atento ao desaparecimento do submarino OceanGate, que infelizmente terminou com a morte de toda a tripulação que tentava ver os destroços do Titanic. Mas esta notícia teve também efeitos noutros setores.

De acordo com as recentes informações, a tragédia com o submarino atraiu também a atenção de várias pessoas para o jogo Iron Lung na Steam, pois a quantidade de downloads disparou significativamente nessa altura. Para quem não conhece, trata-se de um jogo de terror em que o jogador tem que controlar e dirigir um pequeno submarino através de um oceano sangrento e estranho.

Este fenómeno foi detetado pelo próprio criador do jogo, David Szymanski, no dia 20 de junho, tendo divulgado isso mesmo na sua conta da rede social Twitter.

Szymanski publicou depois um outro tweet onde mostra um gráfico com o aumento de downloads do jogo, dizendo ainda que "isto tudo parece muito errado", referindo-se ao facto de o seu jogo estar a ter sucesso devido a uma tragédia fatal.

No momento em que escrevo este artigo, o jogo conta com 5.727 avaliações muito positivas na Steam. Caso queira jogar Iron Lung, pode comprá-lo na plataforma por 4,99 euros. Há ainda uma edição deluxe por 5,26 euros.

O jogo precisa, pelo menos, do Windows 7, 1 MB de memória RAM, 200 MB de espaço disponível e qualquer placa gráfica e processador lançados durante os últimos 10 anos.