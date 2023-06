LetMeSpy: app de espionagem foi atacada e roubada. Espião que espia espião…

Chama-se LetMeSpy, está disponível para Android e é usada para espiar esposas, filhos e amantes, dizem! Esta plataforma foi atacada e os dados dos utilizadores estão nas mãos dos atacantes que já os expuseram. Aliás, até mesmo o criador foi exposto.

Ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão

O LetMeSpy é uma aplicação que, de forma por vezes criminosa, é instalada nos dispositivos Android e permite um sem número de ações que violam a privacidade dos utilizadores. Contudo, é usada muitas vezes também para controlo parental.

Ironicamente, neste ataque até o criador da app, que pode ter prejudicado a vida de milhares de pessoas, teve os seus dados divulgados. Segundo as informações, todo o conteúdo gerado da espionagem feita para os utilizadores do software caiu em mãos alheias. Além disso, email e número de telefone das contas (de quem instala o app para vigiar outro smartphone) integram a base de dados divulgada pelo hacker — ou grupo de hackers.

O LetMeSpy é pago. Contudo, e por sorte de quem colocou lá os seus dados bancários, nenhum dado de pagamento foi roubado, disse a empresa. A descoberta da invasão foi divulgada pelo site polaco Niebezpiecznik.

Os dados fornecem informações sobre a localização dos dispositivos onde está instalado o LetMeSpy. Em Portugal, segundos dados partilhados, existem pelo menos 4 dispositivos ativos. Se é um dos que está a usar esta aplicação para espiar alguém, então deveria ver bem se não é o espiado, nesta altura.

Ciberataque revela identidade do criador do LetMeSpy

Este tipo de ferramentas cria inimigos. Portanto, não é incomum que os fabricantes de spyware, incluindo o LetMeSpy, mantenham as identidades do mundo real dos seus programadores longe da vista do público. Tal muitas vezes serve para proteger os mesmos dos riscos jurídicos e da reputação que acompanham a facilitação da vigilância telefónica secreta em larga escala, que é considerado crime em muitos países.

A informação revela que o autor desta ferramenta é um polaco, que vive em Cracóvia e que se chama Rafal Lidwin.

As aplicações de spyware do Android geralmente são disfarçadas para se parecerem com aplicações importantes do sistema. LetMeSpy é mais fácil de encontrar e desinstalar. A aplicação chama-se “LMS” e tem um ícone distinto. Se a tem instalada, remova-a e saiba que alguém a instalou para espiar esse smartphone.

Além disso, ative o Google Play Protect, uma das melhores salvaguardas para se defender contra apps maliciosas do Android.