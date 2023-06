Nintendo quer combater os scalpers na sua próxima consola de jogos

Não é novidade para ninguém que, assim que um novo equipamento é lançado, especialmente no segmento dos jogos, alguns consumidores, designados por scalpers, compram várias unidades dos produtos, causando rutura de stock, para depois os revenderem a preços muito mais altos. Mas a Nintendo quer agora combater esse fenómeno com a sua nova consola.

Nintendo: mais consolas para combater o scalping

O scalping é uma espécie de esquema usado por alguns revendedores para manipular o mercado. No fundo, os scalpers compram unidades em massa de determinado equipamento para depois o revenderem a preços acima do recomendado pelas marcas, depois da escassez de stock provocada nas lojas.

Mas a Nintendo mostra estar atenta a esta situação, que acaba por ser um flagelo para vários utilizadores que não conseguem comprar um exemplar a não ser por um valor mais evelado. Assim, a empresa japonesa adianta que vai combater o scalping na sua nova consola de jogos, que deverá chegar ao mercado em breve, embora ainda haja muito mistério sobre este lançamento.

Foi durante uma recente reunião com os acionistas da marca que o presidente Shuntaro Furukawa foi questionado sobre as possíveis medidas da empresa para prevenir o scalping, assim que a nova consola seja lançada. À questão, o executivo respondeu que a melhor solução para prevenir este problema é nada mais do que produzir uma quantidade de consolas suficiente que consiga responder à procura dos consumidores.

Segundo Furukawa:

No que diz respeito às medidas de revenda ao lançar um novo hardware, reconhecemos que o mais importante é primeiro produzir e disponibilizar a consola em quantidades que possam responder à procura dos clientes. Depois, consideraremos se existem outras medidas possíveis que possam ser tomadas.

A prática de scalping é usada em vários segmentos, afetando especialmente novos equipamentos topo de gama do setor dos videojogos, como aconteceu com a PlayStation 5 e com as placas gráficas GeForce RTX 4090 e RTX 4080 da Nvidia.

Resta então esperar para descobrirmos se esta estratégia da Nintendo vai ou não ter efeitos práticos.