Em junho, a temperatura do mar foi das mais altas do século. Já sentiu a água mais quente?

Já passou pela praia, este ano? Como estava a água do mar? Independentemente da resposta, saiba que a temperatura média da água, este mês, foi das mais altas do século.

O Instituto Hidrográfico revelou que o mês de junho deste ano de 2023 registou valores médios de temperatura superiores a todos os registos entre 2000 e 2022.

Segundo dados fornecidos à CNN Portugal, "as boias de Leixões, Sines e Faro registaram temperaturas médias bem acima das médias históricas, recolhidas pelo Instituto Hidrográfico entre 2000 e 2020, mas também acima das médias obtidas em 2021 e 2022".

Especificamente, o mar de Leixões está 2,3 graus mais quente, este ano, comparativamente à média registada desde o início do século, fixada em 16,6. Este ano, a temperatura ficou ainda acima dos 17 graus registados, no ano passado.

Em Sines, a média do mês de junho deste ano é de 18,6 graus, mais 1,1 graus do que o registado entre 2000 e 2020. De mencionar que, contrariando a tendência que estamos a conhecer, agora, nesta boia, em 2017, as temperaturas foram superiores às registadas, este ano.

No caso de Faro, um cenário semelhante. A água do mar registou níveis médios de 20,6 graus, um grau acima das médias registadas entre 2000 e 2020. Assim como em Sines, em junho de 2017, a média da temperatura da água foi superior à registada, agora.

Apesar de os recordes da temperatura da água do mar se mantenham em agosto, a verdade é que a água está, nitidamente, mais quente, este ano. Ainda assim, em 2023, ainda não se registou a temperatura mais alta de sempre.

A CNN Portugal recordou que que o Atlântico Norte está a atravessar uma onda de calor marinho "totalmente sem precedentes".

