Agência da Energia alerta para a perigosa dependência da Europa em relação ao petróleo

Apesar dos avanços realmente notórios, o petróleo continua a fazer parte da nossa vida, ainda que indiretamente. Um novo relatório da International Energy Agency (IEA) deixa o alerta de que a Europa está perigosamente dependente do petróleo.

Temos acompanhado a evolução positiva da eletrificação, com o surgimento de cada vez mais propostas e a posterior compra por cada vez mais consumidores. No entanto, apesar dos incentivos e da retórica que se criou em torno dos carros elétricos, há uma série de outras necessidades diárias respondidas pelo petróleo.

Setores como a agricultura e o transporte são ainda largamente dependentes do combustível fóssil, pelo que muito do que comemos e quase tudo aquilo que compramos depende, de alguma forma e em algum momento da cadeia de valor, da utilização de petróleo.

Europa pode sofrer as consequências da dependência do petróleo

O último relatório publicado pela IEA centra-se na tensão que já se faz sentir no mercado europeu do petróleo, com inventários abaixo da média em vésperas do inverno.

O relatório menciona problemas como os constrangimentos de capacidade nas refinarias de todo o mundo e o risco de uma quebra na disponibilidade de combustível proveniente de instalações no Médio Oriente.

Mais do que isso, existem outros fatores a intensificar o problema, como a redução da produção petrolífera da Arábia Saudita, que passou de 11 para menos de 9 milhões de barris de crude por dia, e o embargo à Rússia. Segundo a AIE, estes irão restringir ainda mais a oferta no último trimestre de 2023 e no início de 2024.

Conforme explorado pelo The New York Times, o mercado do petróleo está a enfrentar um grave problema que, embora pudessem ter um impacto limitado no mercado, coincidiram no tempo, e criaram uma situação que pode tornar-se limitativa, especialmente para mercados tão dependentes da energia, como a Europa.