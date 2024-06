Fomos conhecer os novos Mercedes-Benz Vito, eVito, Classe V e EQV

Em mais uma visita à Sociedade Comercial C. Santos, fomos ver de perto a nova gama média da Mercedes-Benz Vans. Os novos EQV e Classe V (e Classe V Marco Polo) estão ainda mais luxuosos, e o eVito e Vito têm o carácter premium reforçado.

Classe V da Mercedes-Benz com grelha distinta

A nova frente do Classe V e do EQV combina a tradição e a modernidade. A grelha clássica cromada do Classe V é complementada com o elemento vanguardista com painel preto no EQV. Os faróis, a nova grelha do radiador, com uma moldura cromada, e a placa de matrícula, assentam numa grande superfície preta brilhante.

A grelha do radiador é projetada de forma diferente, dependendo do modelo e do equipamento. A grelha do novo EQV exibe uma aparência de profundidade tridimensional, com a estrela central. O novo Classe V STYLE têm uma grelha do radiador com um padrão estrelado, duas barras com inserções cromadas e a estrela central.

No Classe V AVANTGARDE e no Classe V, com o Pacote AMG, o padrão de estrelas tem um visual cromado brilhante. O posicionamento topo de gama do Classe V EXCLUSIVE apresenta-se ainda mais definidor de estatuto, com cinco barras duplas cromadas. A estrela da Mercedes sobressai na vertical, no capô.

No Classe V EXCLUSIVE, no Classe V com o Pacote AMG e no EQV com a Linha AVANTGARDE, a moldura cromada da grelha é iluminada, através de feixes de luz com módulos LED. Durante a condução, a silhueta iluminada da grelha e as luzes de condução diurna garantem uma silhueta inconfundível.

Dependendo do nível de equipamento, o novo para-choques dianteiro está disponível com frisos em preto brilhante e com uma faixa cromada. A linha AMG tem um para-choques mais desportivo, com canais de ventilação típicos da AMG.

Confortável, espaçoso e com um toque moderno de alta tecnologia, o novo design de cockpit do Classe V e do EQV elevam o estilo e o luxo. Inspirado no design de mobiliário, o luxo analógico e digital funde-se de forma exclusiva.

O novo painel de bordo, que enfatiza a largura e espaço interior, tem um visual elegante em madeira. Nele estão presentes dois monitores de 12,3 polegadas, cada um com uma resolução de 1920 x 720 pixels widescreen, que parecem estar a flutuar. A disposição do painel de instrumentos e do visor central, que integram uma superfície de vidro comum, cria uma aparência moderna de ecrã plano.

O painel de instrumentos, totalmente digital, bem como o visor multimédia, conferem uma experiência holística e estética. A informação é exibida a cores, em alta resolução, e complementada por animações. A aparência dos ecrãs pode ser personalizada em três estilos de visualização (padrão, desportivo e clássico) e três modos (navegação, assistência e serviço).

Vito e eVito com designs mais modernos

Com a nova grelha do radiador e com os novos para-choques dianteiros, o Vito e o eVito estão mais modernos, potentes e dinâmicos.

O novo design interior do Vito e do eVito caracteriza-se pela digitalização, com o cockpit a integrar um painel de instrumentos redesenhado, com um ecrã central de 10,25 polegadas de alta resolução e de funcionamento intuitivo.

O ecrã central no eVito tem o "Menu Elétrico", para operar menus e configurações específicas do veículo elétrico: por exemplo, ativar a pré-climatização e ajustar as definições de carregamento.

Por sua vez, o painel de instrumentos integra um ecrã a cores de 5,5 polegadas, localizado entre o velocímetro e o conta-rotações ou medidor de potência, no caso do eVito.

Entre outras novas características tecnológicas dos modelos estão a nova geração do volante, com reconhecimento capacitivo hands-off, que integra uma superfície que deteta se as mãos do condutor estão no volante, bem como características de conforto, como a função de arranque sem chave KEYLESS, que permite ligar o motor com o toque de um botão, e o travão de estacionamento elétrico, que agora se encontra, também, nas unidades com transmissão automática.

Todos os novos modelos estão equipados de série com a mais recente geração do sistema de entretenimento MBUX (Mercedes-Benz User Experience) - uma estreia para o Vito e para o eVito. O MBUX confere uma experiência verdadeiramente digital e interativa. O MBUX é operado no ecrã central, nos painéis de controlo táctil no volante ou através do assistente de voz "Olá Mercedes".

Elétricos da Mercedes-Benz com duas capacidades de bateria

Os clientes que adquiram os modelos totalmente elétricos EQV e eVito Tourer, poderão optar entre duas capacidades de bateria (90 e 60 kWh). A motorização tem uma potência máxima de 150 kW (204 cv) e uma potência contínua de 70 kW (95 cv).

O EQV apresenta uma autonomia elétrica combinada WLTP de até 358 km, o eVito Tourer até 357 km e o eVito Furgão até 309 km, graças a uma travagem regenerativa eficiente e à gestão térmica otimizada, que possibilita ainda mais eficiência.

Todos os modelos elétricos podem ser carregados com corrente alternada (CA) em casa ou em estações de carregamento públicas com até 11 kW. Também podem carregar com corrente contínua (CC) em estações de carregamento rápido, com até 110 kW (EQV, eVito Tourer) ou 80 kW (eVito Furgão).

Diesel com até cinco níveis de potência

O motor diesel OM654 está disponível para os Classe V, Classe V Marco Polo e Vito. No Marco Polo Classe V e Classe V, o motor pode ser selecionado em três níveis de potência: 120 kW (163 cv), 140 kW (190 cv) e 174 kW (237 cv).

No Vito está disponível em cinco níveis de potência: 75 kW (102 cv; apenas N1), 100 KW (136 cv), 120 kW (163 cv), 140 kW (190 cv) e 174 kW (237 cv, apenas M1).

A transmissão automática 9G-TRONIC, e uma seleção de diferentes sistemas de suspensão e modos de condução, garantem que todos os modelos disponibilizem comportamentos de condução ágeis e confortáveis. As variantes com motorização de combustão interna estão disponíveis com tração traseira de série e com tração integral opcional. Os modelos elétricos têm tração dianteira.