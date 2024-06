História de Unknown 9: Awakening revelada

Tal como aqui vimos, Unknown 9: Awakening encontra-se em bom ritmo para o seu lançamento no final deste ano. Venham saber um pouco mais da história que envolve esta aventura.

Unknown 9: Awakening é um videojogo narrativo de ação e aventura na terceira pessoa, em desenvolvimento pela Reflector Entertainment que se encontra previsto ser lançado neste Outono, para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Unknown 9: Awakening recebeu recentemente um trailer que revela um pouco mais sobre a história que os jogadores vão encontrar.

Trata-se de um jogo bastante ambicioso orientado por uma forte narrativa e que segue a história de Haroona, uma Quaestor nascida com a capacidade de se aventurar na Fold: uma dimensão misteriosa que se sobrepõe à nossa.

Neste novo trailer agora revelado, os jogadores podem descobrir mais sobre as motivações por detrás da aventura de Haroona e visualizar alguns dos amigos e inimigos que ela vai encontrar ao longo do caminho. Haroona confiou nos ensinamentos da sua amada mentora, Reika, para a ajudar a dominar a sua habilidade única relacionada com a Fold desde criança.

Durante anos, ela treinou Haroona nas complexidades desta dimensão alternativa, ensinou-a sobre como funciona o mundo e contou histórias sobre personagens imortais enigmáticas que dominam todo o conhecimento humano — os Unknown 9.

Infelizmente, todo o seu treino teve de parar subitamente no momento em que Vincent Lichter decidiu acabar com a vida de Reika. Com a crença de que os Unknown 9 fizeram com que a humanidade não descobrisse o seu verdadeiro potencial durante muito tempo, o líder dos Ascendants e antigo aprendiz de Reika comprometeu-se em libertar o mundo da sua influência de uma vez por todas.

O seu objetivo? Garantir que a humanidade ganha o controlo do seu próprio destino, não importam as consequências. As suas ações custaram muito a Haroona, e por isso ela parte numa demanda para o parar. Poderá Haroona prevenir que os segredos mais bem guardados da humanidade caiam nas mãos erradas?

Unknown 9: Awakening será lançado neste Outono para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC através do Steam.