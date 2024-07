Guayota, uma aventura pelas landas das Canárias

Foi recentemente anunciado Guayota, um jogo de aventura 3D e repleto de quebra-cabeças que decorre... nas Ilhas Canárias. Vamos conhecer melhor...

Em desenvolvimento pelos estúdios espanhóis Team Delusion, Guayota é uma aventura em 3D que lança os jogadores numa narrativa rica e cultural pelas Ilhas Canárias.

Inspirado pelas lendas das Ilhas Canárias e na mitologia guanche, Guayota retrata a história de um grupo de exploradores, enviado pelo Reino da Espanha para encontrar a lendária Ilha de São Brandão. Como protagonista, você logo entenderá que esta ilha, considerada o paraíso na Terra, pode esconder segredos sombrios.

Os jogadores irão ter a oportunidade de mergulhas bem profundamente nos segredos da Ilha de São Brandão, contando com inúmeros enigmas inspirados numa lenda local. Enquanto procura os seus companheiros, o jogador explorará templos de deuses antigos, cada qual guardando um segredo e oferecendo uma peça do passado misterioso da ilha.

Com a ajuda de uma tocha, o jogador pode utilizar os poderes do fogo, luzes e lasers para atravessar templos e resolver seus enigmas. Ao progredir, os desafios se mostrarão cada vez mais complexos, exigindo uma observação aguçada.

Dois modos principais de jogo, ou seja, duas formas diferentes de descobrir a verdade. Ao explorar cada templo, o jogador encontrará dois modos distintos: O "Mundo Real" e o "Plano da Loucura". Às vezes, a realidade pode enganar: explorar ambos os modos será crucial na busca pela verdade.

E por falar em templos, cada um tem os seus próprios enigmas e armadilhas perigosas. Avançando através da lenda de São Brandão, o jogador pode contar com mais desafios envolvendo novas e distintas formas de resolver os seus enigmas.

A voz: Graciela Molina

"Graciela Molina é uma atriz espanhola com vasta experiência em dobragem. Tem participado com a sua voz inconfundível em vários filmes, séries e videojogos. O seu talento permitiu que personagens icônicos, como Ariel em "A Pequena Sereia", a delicada Victoria em "A Noiva Cadáver" ou a enigmática Victoria Neuman na série 'The Boys' ganhassem outra vida e dimensão.

No cinema, interpretou Mary Jane Watson na trilogia "Homem-Aranha" de Sam Raimi. e, nos videojogos, trabalhou recentemente em "Blasphemous 2" como Orospina.

O seu papel em Guayota eleva o mito, a magia e o mistério do jogo, para além do que podemos imaginar. Só poderíamos conseguir isso com a dobragem em inglês. O Guayota, que criámos como um tributo à história das Ilhas Canárias e da Espanha, precisava de uma voz memorável para levar sua história a crianças e adultos, com a mais alta qualidade possível." - Team Delusion

Guayota, a aventura sombria em 3D com mecânica de quebra-cabeça e inspiração na mitologia das Ilhas Canárias, será lançado no Steam e no Nintendo Switch a 13 de agosto.