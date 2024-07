Rede Encontrar da Apple disponível em todos os países, exceto na Coreia do Sul

A Coreia do Sul, país natal da Samsung, parece estar em contramão com a Apple, no que toca à autorização para funcionamento da plataforma Encontrar (Find My) no país. No entanto, eventualmente pela maior adoção de iPhones no país, os utilizadores exigem que a tecnologia fique disponível. Existe já uma petição para acabar com os 15 anos de bloqueio.

O governo sul-coreano acusa a Apple

O número de pessoas que exige que a gigante tecnológica norte-americana Apple ative a sua aplicação Encontrar (Find My) na Coreia ultrapassou 6.500 na segunda-feira no site de petições da Assembleia Nacional, uma semana após o início do movimento a 22 de julho.

A rede Encontrar permite aos utilizadores monitorizar a localização dos seus dispositivos Apple. Em grosso modo, se um dispositivo perdido estiver por perto, ele localiza e emite um som. Se os utilizadores marcarem um dispositivo como perdido, ele bloqueia ou apaga as informações pessoais.

A Coreia do Sul é o único país onde o Encontrar (Find My) não funciona, o que levou as pessoas que fizeram uma petição a acusar a empresa norte-americana de discriminação contra o país.

Devido à inexplicável proibição da aplicação Encontrar (Find My) pela Apple Coreia há mais de 15 anos, os utilizadores de dispositivos Apple têm de enfrentar potenciais danos quando os seus dispositivos são perdidos ou roubados, e nem os estrangeiros conseguem usar o Find My na Coreia.

Lê-se na petição.

Os dispositivos Apple não conseguem prevenir a perda ou o roubo de forma alguma, por isso, mesmo que um gangue de ladrões de iPhone envie uma mensagem de phishing para tentar desbloquear o iPhone perdido e vendê-lo através de contas públicas, a vítima não pode tomar nenhuma medida.

Estes problemas foram abordados várias vezes no YouTube ou em meios de comunicação até 14 de julho, mas a Apple continua em silêncio sobre esta discriminação contra os utilizadores coreanos.

Se a petição online receber o apoio de mais de 50.000 peticionários até 21 de agosto, a questão será encaminhada para um comité para discussão adicional.

Rede Encontrar (Find My) é cada vez mais útil

Alguns especularam que o governo coreano proibiu o Encontrar (Find My) por razões de segurança nacional, visto que o país está tecnicamente ainda em guerra e é mais sensível à divulgação de dados relacionados com a localização, mas essa ideia revelou-se falsa.

A Apple Coreia obteve permissão como operadora de informações de localização ao abrigo da Lei de Informações de Localização em 2009. A Comissão de Comunicações da Coreia, responsável por regular a proteção e uso de informações de localização, disse que não existem regulamentos aqui que restrinjam a funcionalidade da Apple baseada em informações de localização.

Não existem regulamentos que restrinjam o serviço Encontrar (Find My) ao abrigo da atual Lei de Informações de Localização. Serviços semelhantes já estão disponíveis aqui, pois os operadores completaram o processo de registo junto da agência.

Disse um funcionário da Comissão de Comunicações da Coreia.

Contudo, a Apple Coreia reiterou a sua posição existente sem dar muitas explicações:

A disponibilidade do Encontrar (Find My) e de outros produtos e serviços na Coreia depende dos requisitos regionais que a Apple considera ao determinar quais funcionalidades de produtos e serviços específicos fornecer nesse país.

A verdade é que a rede Encontrar (Find My) é cada vez mais útil e tentacular. Atualmente, o iPhone, mesmo desligado, pode ser encontrado pela rede. Além disso, é possível manter a monitorização de localização ativada mesmo quando o equipamento é enviado para reparação.

Com os novos recursos via satélite, a rede Encontrar também está a expandir a sua ação, mesmo quando não existem redes de comunicações convencionais. Por fim, com a maior abrangência dos AirTags e mesmo da tecnologia em dispositivos como os AirPods, e serviço tornou-se essencial.