Gerir uma escola com Let’s School, também nas consolas

No ano passado foi lançado para PC, Let’s School, um título educativo que tem como objetivo simular o funcionamento e gestão de uma escola. Em breve vai chegar às consolas.

A equipa de desenvolvimento dos PM Studios lançou no ano passado no Steam o se jogo de estratégia e gestão, Let’s School.

Trata-se de um título de estratégia e gestão que pretende disponibilizar aos jogadores uma simulação de como se gere uma escola, em praticamente todos os aspetos do seu funcionamento.

OS PM Studios revelaram na semana passada que LEt's School será lançado ainda este ano, no decorrer do verão, para Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Em Let's School, é apresentado aos jogadores o desafio de construir e gerir as suas próprias escolas de ensino médio. Será o equivalente às nossas escolas secundárias.

No papel do diretor da escola, as responsabilidades do jogador passam por vários aspetos do quotidiano de uma escola que vão desde a idealização e construção dos próprios edifícios do estabelecimento, como o de elaborar currículos numa grande variedade de disciplinas diferentes, contratar e demitir professores, entre muito mais.

Como não poderia deixar de ser, o jogo oferecerá muitas possibilidades de personalização e em vários níveis. As decorações escolares, dos edifícios e dos seus interiores, uniformes de alunos...

Até a existência de clubes e associações extracurriculares poderão fazer parte do nosso estabelecimento de ensino e cabe aos jogadores, com toda essa liberdade, guiar os seus alunos duma mediocridade académica até ao estrelato académico em vários cenários e no modo sandbox.

Let’s School foi lançado no ano passado, na Steam e já obteve mais de 100.000 jogadores, segundo os PM Studios. Desde o momento do seu lançamento, a equipa de desenvolvimento tem vindo a adicionar novas features e conteúdo regularmente, e gratuitamente. Todos esses updates estarão incluídos de forma free nas versões de consola.