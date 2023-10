Marvel’s Spider-Man 2 recebe trailer de lançamento em português

Está quase a chegar, ou melhor, a regressar, o aracnídeo mais conhecido do planeta. O Spidey, está de prestes a chegar com Marvel’s Spider-Man 2 e recentemente a Insomniac Games revelou o trailer em português para este tão esperado regresso. Venham ver...

Os Insomniac Games revelaram recentemente o trailer de lançamento de Marvel’s Spider-Man 2, o tão esperado e ansiado regresso do Homem-Aranha às lides. E neste caso em exclusivo para a Playstation 5, prometendo aproveitar ao máximo a tecnologia de última geração da consola.

Marvel’s Spider-Man 2 é a continuação dos jogos Marvel’s Spider-Man de 2018 e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales de 2020.

De lembrar que em Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales regressam para uma nova e emocionante aventura onde serão novamente aliados e, na qual essa amizade será novamente a peça-chave para a resolução da aventura.

Equipados com o novo poder venenoso bioellétrico do Miles e os Spider-Arms do Peter, os dois Spider-Man irão então enfrentar a derradeira prova de força tanto dentro como fora da máscara, lutando para salvar a cidade, um ao outro e aqueles que amam do monstruoso Venom.

A Insomniac Games já revelou que, com Marvel's Spider-Man 2, quer aproveitar tudo aquilo que aprendeu com os seus títulos mais recentes.

Por exemplo, as opções de acessibilidade implementadas em Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, e também nos anteriores jogos da franquia Marvel's Spider-Man, para criar novas funcionalidades que sirvam de ajuda e se adaptem a todo o tipo de jogadores. Por exemplo, Marvel's Spider-Man 2 contará com modificadores de nível de desafio, que permitirão aos jogadores personalizar aspetos do jogo como a saúde dos inimigos, o dano dos inimigos e a percepção/consciência de furtividade. O título contará ainda com algumas funcionalidades de jogo importantes para ajudar no combate e na deslocação, que visam reduzir a utilização de botões ou dar mais tempo para reagir aos vários cenários do jogo, como por exemplo, a ajuda na perseguição, que já foi introduzida em Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastered em resposta à dificuldade dos jogadores em completar a história no lançamento original de 2018, e que em Marvel's Spider-Man 2 funcionará de forma muito semelhante, reduzindo a velocidade máxima do alvo, aumentando as janelas de tempo antes de fugir, etc.

Marvel's Spider-Man 2, contará ainda com duas opções que a comunidade solicitou: Atalhos e Velocidade de Jogo. "Os nossos atalhos permitirão aos jogadores atribuir uma variedade de opções aos botões de direção esquerdo ou direito. Se tiveres dificuldade em pressionar vários botões ao mesmo tempo, se quiseres uma forma rápida de ativar ou desativar as opções de jogo de Alto Contraste, ou mesmo se quiseres abrir o Modo Foto pressionando num único botão, podes atribuí-los aos botões direcionais esquerdo ou direito para uma utilização rápida durante o jogo", disse Michele Zorrilla do estúdio. E acrescentou: "Introduzido em Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte e agora presente em Marvel's Spider-Man 2, os jogadores poderão atribuir velocidades de jogo de 70%, 50% e 30% da velocidade real aos botões de atalho. Isto permitirá desacelerar a ação, dando-lhes mais tempo para reagir a vários cenários de jogo".

Outras opções adicionais de acessibilidade incluídas em Marvel's Spider-Man 2 são também os controlos de frequência de áudio que, segundo Michele, "permitirão aos jogadores desativar sons incómodos/ desconfortáveis com a Eliminação de Altas Frequências (como um zumbido agudo), ou a Eliminação de Baixas Frequências (como os graves de uma explosão), ou fazer uma configuração personalizada com o Ajustar Filtro de Frequência para que possam desfrutar melhor das piadas clássicas do Pete enquanto lança uma granada que está pronta a explodir".

As novidades não ficaram por aqui, e a Sony e a Insomniac Games anunciaram ainda que, em dezembro de 2023, já depois do lançamento, serão incluídas outras opções de acessibilidade de forma completamente gratuita ao jogo, através de uma atualização. Algumas destas opções serão as descrições de áudio, que proporcionarão contexto visual e adicionarão uma narração às cenas e até mesmo aos eventos de ação rápida; o leitor de écran, que lerá várias coisas para ajudar os jogadores a navegarem pelos diferentes elementos do écran, como tutoriais, menus de jogo, menus do painel tátil, etc; e as legendas, que estarão disponíveis para as cinemáticas e os momentos de áudio importantes do jogo. "Ofereceremos legendas para os efeitos sonoros fora do écran e ambientais, música e muito mais. As legendas também são altamente personalizáveis, incluindo tamanho, cor, opacidade do fundo e cor de fundo separadamente das legendas", adicionou Sam Schaffel.

Marvel’s Spider-Man 2 será lançado esta sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, em exclusivo para PlayStation 5.