Candy Crush Saga já atingiu uma receita de 20 mil milhões de dólares

Os jogos para dispositivos móveis rapidamente se tornaram num sucesso entre os utilizadores. Alguns obviamente se destacaram de outros, nomeadamente o famoso Candy Crush Saga. E recentemente a criadora King revelou que o jogo já conseguiu atingir uma receita de 20 mil milhões de dólares desde o seu lançamento.

Candy Crush Saga alcança receita de 20 mil milhões de dólares

Embora o jogo Candy Crush Saga já tenha sido lançado em 2012, continua a ser um dos mais instalados nas lojas de aplicações e também outras plataformas. O jogo de combinação de objetos rapidamente se tornou popular e com milhões de downloads em todo o mundo.

Agora, a criadora King anunciou oficialmente que Candy Crush Saga atingiu uma receita de 20 mil milhões de dólares desde o seu lançamento, há 11 anos. Para além disso, a empresa de jogos revelou também que em breve vai lançar níveis de até um máximo de 15.000 para os jogadores mais dedicados.

Inicialmente o título surgiu num site, tendo passado depois para app do Facebook. De seguida migrou para as plataformas móveis onde já conta com mais de 5 mil milhões de downloads. Candy Crush Saga foi também pioneiro no modo "freemium", no qual o jogo é gratuito, mas os jogadores podem gastar dinheiro para melhorar o seu desempenho ou assistir a anúncios para ganhar vidas.

Tjodolf Sommestad, presidente da King, disse que Candy Crush Saga e seus outros jogos, como Farm Heroes Saga, mostraram que os jogos para smartphones podem suscitar um interesse duradouro. Numa entrevista, o executivo adiantou que "provámos a nós mesmos e à indústria que é possível reacender jogos com anos de idade e mantê-los relevantes por uma década ou mais, e bater recordes mesmo depois de uma década".

Já Todd Green, diretor do Candy Crush, disse que o jogo é constantemente atualizado para o tornar mais satisfatório, desde a otimização do pequeno salto quando os doces caem na grade até à inclisão de novos níveis, incluindo a marca de 15.000.

A King pertence à Activision Blizzard desde 2016, a mesma empresa de Call of Duty que está em vias de ser comprada pela Microsoft. E a King já contribuiu com 747 milhões de dólares em receita líquida no segundo trimestre, o que representa 31% do total da Activision.