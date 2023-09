China quer US$ 41 mil milhões para financiar ferramentas que fabricam wafers de chips

Aos poucos e poucos temos visto que a China está a conseguir, mesmo que a uma velocidade menor, ultrapassar algumas das dificuldade consequentes das sanções e barreiras aplicadas pelos Estados Unidos da América. E as mais recentes notícias revelam que o país asiático pretende angariar um financiamento de 41 mil milhões de dólares para ferramentas que fabricam wafers de chips.

China: financiamento de 41 mil milhões de dólares para chips

As últimas notícias do mundo da indústria mostram que a China conseguiu criar uma terceira parcela de financiamento através do seu Grande Fundo. O grande objetivo é conseguir acumular 41 mil milhões de dólares destinados às fabricantes de ferramentas para o fabrico de wafers.

Uma vez que oa Países Baixos restringiram o envio de máquinas de fabrico de chips para a China, um dos grandes obstáculos com que o país se depara é, sem dúvida, o de conseguir ferramentas e maquinaria para essa finalidade. Neste sentido, este significativo investimento servirá para que o território de Xi Jinging consiga criar as suas próprias ferramentas e máquinas de fabrico de chips. Ultrapassado este desafio... já se pode começar a pensar mais a sério na produção em massa.

O grande desafio agora é arranjar esse montante total de financiamento, pois a China está a deparar-se com algumas dificuldades. Mas o Grande Fundo pretende conseguir esse objetivo num período de 5 anos. Lembramos que a primeira ronda de financiamento fechou com 19 mil milhões de dólares, enquando que a segunda angariou 27,36 mil milhões de dólares.

Assim que o fundo comece a encher, esse valor será então aplicado às empresas que desenvolvem ferramentas de fabrico de chips e que não podem ser importadas para a China devido aos bloqueios e restrições impostos pelos EUA. E uma vez que não existem muitas fabricantes neste setor no país asiático, grande parte do investimento irá para a AMEC e Naura, que são as empresas mais avançadas no fabrico de equipamentos que criam chips em wafers.

E, assim, passo a passo a China define o seu caminho para se tornar independente dos Estados Unidos e de outras nações.

