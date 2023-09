A IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia e os serviços começam aproveitar essa proximidade para dar ainda mais aos utilizadores. A mais recente proposta a anunciar esta integração é o WhatsApp, que quer trazer a IA para elevar ainda mais as conversas.

Foi agora, na conferência anual Connect, que a Meta anunciou vários produtos e funcionalidades de IA que em breve estarão disponíveis no WhatsApp. A dona do Facebook aproveitou esse momento para revelar o que os utilizadores do WhatsApp podem esperar para breve.

Encontraram inspiração nas possibilidades da IA generativa, na forma como pode ajudar as pessoas a serem mais criativas e produtivas, bem como de as entreter com o simples envio de uma mensagem. Uma vez que tantas conversas acontecem no WhatsApp, a Meta quer ajudar as pessoas de todo o mundo a aceder a esta tecnologia emergente.

Para começar, o WhatsApp apresentou três novos serviços de IA patrocinados pela Meta que representam os primeiros passos no que esperam ser um longo caminho de experimentação para todos.

A partir de hoje, os utilizadores podem começar a testar as seguintes funcionalidades em conversas com amigos e familiares:

Stickers de IA : agora pode criar um sticker personalizado que representa um pensamento ou ideia que é perfeito para a sua conversa.

: agora pode criar um sticker personalizado que representa um pensamento ou ideia que é perfeito para a sua conversa. Conversas de IA : com as IA da Meta, pode fazer qualquer pergunta para ficar a saber mais sobre tópicos ou tentar resolver um debate numa conversa de grupo, incluindo através da perspetiva de dezenas de personagens que a Meta criou e que respondem de formas interessantes.

: com as IA da Meta, pode fazer qualquer pergunta para ficar a saber mais sobre tópicos ou tentar resolver um debate numa conversa de grupo, incluindo através da perspetiva de dezenas de personagens que a Meta criou e que respondem de formas interessantes. Geração de imagens fotorrealistas: ao usar o comando /imagine, as IA permitem-lhe gerar imagens que representam uma ideia, um lugar ou uma pessoa.

O WhatsApp destaca que as mensagens pessoais com amigos e familiares estão interditas. A IA pode ler o que é enviado, mas as mensagens pessoais continuam a ser encriptadas ponto a ponto, por isso, mais ninguém, nem mesmo a Meta, pode ler as suas mensagens.

Além disso, o WhatsApp tem interesse em ajudar as empresas a melhorar a qualidade e velocidade dos serviços que oferecem às pessoas através de uma IA à sua escolha. Estão já a trabalhar nos bastidores com alguns parceiros e vai surgir mais informação sobre este tema nos próximos meses.