O Chrome é o browser mais usado da Internet e por isso tem de ter um registo de segurança exemplar. Como os problemas não deixam de existir, a Google tem tratado rapidamente de todas as falhas que existem. Isso acontece agora, com mais uma falha grave a ser descoberta. Assim, é melhor atualizar já o Chrome da Google.

Há mais uma falha grave descoberta pela Google no seu browser. Esta é a quinta que afeta o Chrome, marcada como sendo zero day, o que significa que é ativamente explorada por atacantes na Internet. Assim, a instalação desta atualização é essencial para que a mesma seja removida.

Segundo a Google revelou, a solução deste problema está já lançada, sendo a versão 117.0.5938.132 a forma dos utilizadores se protegerem. Esta versão está já disponível para todos instalarem nos seus equipamentos. Do que é revelado, afeta o Windows, o Linux e o macOS.

A vulnerabilidade de dia zero de alta gravidade (CVE-2023-5217) é causada por uma falha "heap buffer overflow" na codificação VP8 da biblioteca de codecs de vídeo libvpx de código aberto. O impacto desta pode ir desde a falha da app até à execução arbitrária de código.

.@_clem1 discovered another ITW 0-day in use by a commercial surveillance vendor: CVE-2023-5217. Thank you to Chrome for releasing a patch in TWO day!! https://t.co/QhzJonwLXi