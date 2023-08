O universo dos browsers para Android tem mudado muito ao longo dos anos. O domínio é, sem qualquer dúvida, do Chrome, mas o Firefox não tem dado tréguas. O browser da Mozilla quer agora destacar-se e prepara-se para ter dentro de algum tempo o acesso às extensões que se usam hoje na versão desktop. Será o primeiro a ter esta capacidade.

Extensões chegam ao Firefox para Android

A Mozilla sempre primou por ter um browser diferente de todos e com funcionalidades únicas. O Firefox tem sido assim melhorado, ao mesmo tempo que ganha novidades que o adaptam a uma Internet moderna e o tornam capaz de responder aos utilizadores cada vez mais exigentes, seja em que plataforma for.

No caso da versão Android esta é também uma realidade e isso fica provado com a mais recente novidade. A Mozilla revelou agora que quer que os programadores das extensões abram as suas propostas à versão móvel deste browser, para enriquecer o que oferece aos utilizadores.

Há muito potencial criativo para desbloquear no espaço do browser móvel. A Mozilla deseja fornecer aos programadores o melhor suporte possível para que estes estejam equipados e capacitados para criar WebExtensions móveis modernas

Mozilla quer mudar muito o seu browser

Na sua base, e como revelado acima, mas declarações da Mozilla numa publicação, haverá uma liberdade grande para os programadores criarem as suas propostas. Querem que o Firefox para Android seja compatível com um "ecossistema aberto de extensões". Isso nos permitirá expandir os horizontes do conhecido navegador, graças ao trabalho de terceiros.

Sem uma data de lançamento definitiva, a Mozilla aponta para o final deste ano. Além disso, e muito em breve vão surgir novidades sobre este suporte. A criadora do Firefox quer que este seja o "único grande browser Android que suporta um ecossistema aberto de extensões".

Um regresso ainda mais alargado

Na verdade, esta não é a primeira vez que o Firefox para Android recebe extensões. Até 2020, ele tinha essa capacidade, ainda que limitada na oferta. No entanto, e como esta app foi reconstruída do zero, perdeu-se este suporte. Há também a possibilidade de testar extensões, usando o menu de depuração.

Esta será certamente uma grande vantagem que o Firefox terá face ao Chrome, pelo menos na versão Android. Há muito que os utilizadores se habituaram a ter estes extras e a explorá-los para tirar ainda mais do browser.