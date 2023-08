Sabe o seu escalão do abono de família? Obtenha o comprovativo…

O abono de família é uma prestação em dinheiro atribuída mensalmente, com o objetivo de compensar os encargos familiares respeitantes ao sustento e educação das crianças e jovens. Sabe qual o seu escalão? Veja online.

Foi publicado no início do ano a portaria que procede àatualização dos montantes do abono de famíliapara crianças e jovens, do abono de família pré-natal, do subsídio de funeral, da bonificação por deficiência, do abono de família, do subsídio por assistência de terceira pessoa e reforça as majorações do abono de família nas situações de monoparentalidade.

De acordo com a informação publicada em Diário da República, os valores do abono de família de crianças e jovens com os pais inseridos no primeiro escalão de rendimentos passam para 161,03 euros para crianças até três anos e 50 euros para crianças e jovens com mais de três anos.

Em resumo...

Abono de família para crianças e jovens – valores mensais:

1.º escalão de rendimentos:

161,03 euros – crianças com idade igual ou inferior a 36 meses;

50,00 euros – para crianças e jovens com idade superior a 36 meses;

2.º escalão de rendimentos:

132,92 euros – crianças com idade igual ou inferior a 36 meses;

50,00 euros – crianças e jovens com idade superior a 36 meses;

3.º escalão de rendimentos:

104,57 euros – crianças com idade igual ou inferior a 36 meses;

34,86 euros – crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses;

30,09 euros – crianças e jovens com idade superior a 72 meses;

4.º escalão de rendimentos:

62,75 euros – crianças com idade igual ou inferior a 36 meses;

20,91 euros – crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses.

Abono de família pré-natal – valores mensais:

161,03 euros – 1.º escalão de rendimentos;

132,92 euros – 2.º escalão de rendimentos;

104,57 euros – 3.º escalão de rendimentos;

62,75 euros – 4.º escalão de rendimentos.

Subsídio de funeral – 236,37 euros

Majorações do abono de família para crianças e jovens do segundo titular e seguintes:

Para criança com idade igual ou inferior a 36 meses e inserida em agregados familiares com dois titulares de abono:

40,25 euros – 1.º escalão de rendimentos;

33,24 euros – 2.º escalão de rendimentos;

30,09 euros – 3.º escalão de rendimentos;

15,69 euros – 4.º escalão de rendimentos;

Para criança com idade igual ou inferior a 36 meses e inserida em agregados familiares com mais de dois titulares de abono:

80,51 euros – 1.º escalão de rendimentos;

66,47 euros – 2.º escalão de rendimentos;

60,18 euros – 3.º escalão de rendimentos;

31,38 euros – 4.º escalão de rendimentos.

Prestações por deficiência e dependência

Bonificação por deficiência:

67,71 euros – para titulares até aos 14 anos;

98,63 euros – para titulares dos 14 aos 18 anos;

132,01 euros – para titulares dos 18 aos 24 anos;

117,73 – subsídio por assistência de terceira pessoa

Como saber qual o seu escalão do abono de família?

Pode obter a Declaração com o escalão de abono de família na Segurança Social Direta, acedendo ao menu Família > Abono de família e de pré-natal > Declaração de situação".

Na página da Segurança Social pode consultar as informações sobre o abono de família aqui.