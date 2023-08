É já uma ideia bem assente que a Netflix quer apostar nos jogos como parte da sua oferta. O serviço de streaming de vídeo tem já algumas propostas, mas agora deu um passo gigante. Como anunciou, a Netflix já tem um serviço de streaming de jogos para usar na sua TV.

Netflix já tem um serviço streaming de jogos

Após conquistar as plataformas móveis com os seus jogos, muitas vezes dedicados às suas produções, a Netflix deu agora mais um passo. Quer massificar esta oferta e por isso tem uma novidade para todos os que subscrevem este serviço.

Tal como anunciou há algumas horas, iniciou os testes com o seu novo serviço de streaming de jogo, agora dedicado a todas as plataformas. Assim, poderá ter em qualquer TV, PC ou browser, sem ter de instalar nada ou sem qualquer dependência.

Por agora os testes vão ser realizados com um grupo muito limitado de utilizadores, tanto no Reino Unido como no Canadá. Estes testes vão ser realizados numa lista reduzida de televisões, bem como nos PCs e Mac, nos browsers suportados, através do site da Netflix.

Para ser usado em qualquer TV ou PC

Esta versão beta limitada destina-se a testar a tecnologia da Netflix e o app dedicada ao comando de jogos lançado recentemente. Quer ainda melhorar a experiência do membro ao longo do tempo. Dois jogos farão parte desse teste inicial: Oxenfree, da Night School Studio e Molehew's Mining Adventure.

Os jogos na TV funcionarão em dispositivos selecionados dos parceiros iniciais. Aqui estão incluídos a Amazon Fire TV Streaming Media Players, Chromecast com Google TV, LG TVs, Nvidia Shield TV, dispositivos e TVs Roku, Samsung Smart TVs e Walmart ONN.

Este é um passo importante, ainda que limitado a alguns utilizadores, por mostrar como a empresa está abrir novas porta para os jogos. Este será o seu futuro, ainda que em parceria com o streaming de vídeo, a base do negócio da empresa há muitos anos.