O Netflix tem apostado de forma única no mercado de jogos. Entende que este é o caminho para diversificar e cativar os utilizadores, com cada vez mais propostas. Agora, e provavelmente a preparar mais novidades, lançou uma app iOS que é um comando para jogos.

Desde 2021 que a Netflix tem disponíveis jogos na sua plataforma. Estes atingem já uma oferta de mais de 70 títulos, número que tem crescido ao longo dos dois últimos anos. A sua disponibilização é feita nas apps móveis, por estarem mais adaptadas, e apenas para os utilizadores cm subscrição do serviço.

Com o crescer destas propostas, a Netflix parece querer mudar a sua oferta e conquistar finalmente as TVs e outras plataformas. Para isso, pensa-se, terá apresentado agora uma nova app, a qual é apenas um comando para controlar os jogos desta plataforma.

Este está ainda apenas acessível para iOS, mas espera-se que muito em breve a proposta para Android seja também lançada. Esta proposta irá permitir que jogue as propostas acessíveis através do serviço Netflix numa TV, enquanto o jogo será controlado com qualquer dispositivo móvel.

Embora a app esteja disponível para instalar, as informações são ainda muito escassas. Não se sabe quais jogos que vão ser suportados ou outro detalhes sobre o processo de emparelhamento. A descrição da app na App Store refere apenas que a funcionalidade do comando está disponível "em breve no Netflix".

O reforço das propostas tem mostrado claramente que a Netflix quer apostar completamente nesta área. Tem do seu lado muitos estúdios que preparam mais jogos para esta plataforma, que agora mostra ir alargar-se para as TVs.

Depois de todos os problemas que tem tudo ao longo dos últimos meses, tudo parece estar agora a mudar. A empresa voltou aos lucros, fruto de medidas que não foram do agrado dos utilizadores, mas que se mostraram efetivas. Os jogos parecem então ser a sua próxima grande conquista.