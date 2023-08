Mesmo com algumas vertentes positivas, as redes sociais são uma área perigosa para os utilizadores mais desatentos. Criam-se com frequência novas modas e novos desafios, seguidos sem serem avaliados. O mais recente desafio leva os utilizadores a consumirem bórax, um mineral que pode ser perigoso, com promessas de benefícios para a saúde.

O mais recente desafio do TikTok

Todos recordam alguns desafios da Internet e em especial das redes sociais. Se os exemplos do Ice Bucket Challenge e do Extreme Phone Pinching são inócuos e sem problemas, outros como o Tide Pod Challenge trazem ameaças bem reais para a saúde de todos os que arriscam e aceitam o desafio.

É nesta última categoria que se encaixa o mais recente desafio do TikTok. Leva todos os que o aceitarem a consumir bórax, um mineral produzido pela combinação de boro, sódio, oxigénio e hidrogénio. Apresenta-se na forma de sólido cristalino incolor e pode ser facilmente dissolvido em água.

Não, o bórax não faz bem à saúde

Todos os que aderem ao desafio fazem-no por achar que este consumo traz supostos benefícios para a saúde. A verdade é este é muitas vezes usado em produtos de limpeza e se consumido em excesso é tóxico para o corpo humano. Os sintomas deste consumo em demasia são dores de cabeça, náuseas, vómitos e desconforto gástrico, entre outros.

Os vídeos publicados no TikTok afirmam erradamente que a substância pode ajudar a tratar inflamações, dores nas articulações, artrite, lúpus e diversas outras doenças. Este trata-se de mais um (suposto) remédio ilusório e milagroso numa longa lista de falsas esperanças.

Os problemas podem chegar mais tarde

Até agora ainda não se conhecem casos em que o desafio do bórax no TikTok tenha causado a morte a qualquer utilizador. Ainda assim, os seus efeitos a longo prazo não são de desprezar e podem revelar-se muito mais tarde. É necessário avaliar e evitar estas situações, resultantes de uma falta de informação que não se justifica atualmente.

Curiosamente, e quando foi questionado sobre a disseminação desta informação falta na sua plataforma, o TikTok revelou que não viam o desafio do bórax como uma tendência. Adicionaram que a maioria dos vídeos sobre este tema eram respostas contra à ingestão desta substância.