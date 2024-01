Artifact, a aplicação de notícias dos fundadores do Instagram, será encerrada no próximo mês

A Artifact, uma aplicação de notícias que também permitia aos utilizadores criar e partilhar os seus conteúdos, vai encerrar as suas operações no próximo mês. A aplicação foi co-fundada por Kevin Systrom e Mike Kreiger, antigos fundadores do Instagram, que foi adquirido pela Meta em 2012.

Numa publicação no seu blogue na sexta-feira, Systrom, que é também o CEO da empresa-mãe da Artifact, a Nokto, Inc., anunciou que a aplicação vai encerrar as suas operações no final de fevereiro, citando a falta de oportunidades de mercado e de envolvimento dos utilizadores.

A Artifact, rede social "híbrida" de notícias, foi lançada em versão beta em janeiro do ano passado. A aplicação utilizava inteligência artificial para sugerir artigos de notícias com base nos interesses e preferências dos utilizadores, bem como para resumir, reescrever e classificar o conteúdo.

A aplicação também tinha uma componente de rede social, em que os utilizadores podiam criar as suas publicações e partilhar links interessantes de toda a Web. Além disso, podiam meter like e comentar os posts de outros utilizadores e seguir os seus escritores favoritos.

O que é que não correu bem para a Artifact?

No entanto, a Artifact teve dificuldade em definir a sua identidade e a sua proposta de valor num mercado concorrido e competitivo de plataformas de notícias e de redes sociais. A aplicação enfrentou a concorrência de apps estabelecidas como o X, Pinterest, e o próprio Instagram da Meta, que lançou recentemente uma nova aplicação chamada Threads, que permite aos utilizadores criar e participar em conversas sobre temas que lhes interessam.

A Artifact vai manter a sua principal funcionalidade de leitura de notícias ativa até fevereiro. No entanto, a aplicação irá desativar a capacidade de criar novas mensagens ou comentários, uma vez que estas funcionalidades requerem moderação e supervisão, que a equipa não pode fornecer. Systrom disse que a decisão de encerrar a Artifact não foi fácil, mas foi necessária para evitar o desperdício de recursos e tempo num produto que não tinha um futuro claro.

Agradeceu aos utilizadores, parceiros e funcionários que apoiaram a aplicação e disse que estava orgulhoso do que a equipa tinha construído. Os utilizadores também poderão ver as suas publicações anteriores na auto-visualização do seu perfil, mas não poderão editá-las ou apagá-las. Systrom disse que a equipa queria dar tempo à comunidade para se adaptar à mudança e que iria fornecer mais detalhes sobre como exportar ou apagar os seus dados da aplicação em breve.

