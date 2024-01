Apple Watch: como ativar os avisos hápticos para horas certas

Uma funcionalidade menos conhecida do Apple Watch é a capacidade de ativar os Avisos hápticos de hora a hora. O prático recurso funciona nos modos silencioso ou de toque e inclui duas opções de personalização. Veja como ativar os toques de hora em hora no seu relógio Apple.

Apple Watch dá-lhe avisos "em cima da hora"

Os Avisos hápticos são uma forma mais dinâmica do utilizador estar em sintonia com as horas. Para além de poder configurar os toques de hora em hora, pode optar por receber os alertas a cada 30 ou 15 minutos no seu relógio Watch.

Embora a funcionalidade seja oficialmente uma opção de acessibilidade, pode ser útil para qualquer pessoa. Para além das campainhas de hora a hora, meia hora ou um quarto de hora, também pode escolher entre dois sons - Sinos ou Pássaros - que funcionam quando o Apple Watch está definido para tocar.

Como obter as campainhas de hora a hora no Apple Watch:

Abra a aplicação Definições no Apple Watch;

no Apple Watch; Deslize para baixo e toque em Acessibilidade ;

; Deslize novamente para baixo e selecione Avisos ;

; Toque no botão do seletor na parte superior;

na parte superior; Em Horário, escolha De hora em hora, 30 minutos ou 15 minutos (como entender);

Em Sons, pode escolher entre Sinos ou Pássaros (certifique-se de que o relógio está definido para tocar se quiser ouvir amostras de cada um)

Também pode ativar os sinos a partir do iPhone com a aplicação Watch > Acessibilidade > Avisos.

Este é o aspeto do processo para ativar os aviso de hora a hora no smartwatch:

Se o Apple Watch estiver no modo silencioso, o sinal sonoro será emitido com alguns toques tácteis suaves.

Se gosta deste tipo de truques, então procure na nossa galeria de truques e dicas onde encontrará muitas sugestões para dar mais vida ao seu dispositivo.

