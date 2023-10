Desde que foi lançado que o iPhone 15 tem estado envolto em polémicas e problemas que a própria Apple já admitiu. Agora, e num novo problema, surge a questão sobre o carregamento sem fios nos carros da BMW. Relatos apontam para que os chips NFC ficam com problemas após ser carregado.

Este é uma nova situação que afeta o iPhone 15 e que mais uma vez é completamente anormal. O que os utilizadores revelam nas redes sociais e em alguns fóruns dão conta de que o chip NFC deste smartphone deixa de funcionar sem uma causa aparente.

Do que é revelado, esta situação acontece associada a uma configuração específica. Estes smartphones têm em comum o facto de terem estado a carregar num carro da BMW, nos carregadores sem fios que estão disponíveis nestes veículos da marca alemã.

If you have a BMW and have purchased an iPhone 15, Do NOT put your phone on the cars surface charger. It will cause the digital card reader to fail and you will HAVE to get another phone because they don’t have capacity to fix it yet.