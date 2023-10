Algo que se destaca nos carros elétricos da Tesla é a simplicidade com que podemos ter acesso a novas funcionalidades. Com uma simples atualização de software surgem melhorias ou novidades, sem que o utilizador se preocupe. A prova disso chega agora com uma novidade de segurança importante, que chega com uma simples atualização de software.

Por vezes são os pequenos pormenores que podem auxiliar nos piores momentos. No caso dos carros, sejam ou não elétricos, tudo o que poder ser automatizado ajudará no momento de um acidente, ativando todas as funcionalidades dedicadas a proteger o condutor e os ocupantes.

A Tesla quer aumentar estas capacidades e agora traz uma atualização de software focada neste ponto. Com uma simples nova versão, os carros elétricos da empresa de Elon Musk vão ter mais uma funcionalidade importante de segurança.

If an airbag is deployed, hazard lights will automatically activate & flash faster to improve visibility



Update now rolling out to all US Model 3 & Y as well as S & X (2020 & newer) pic.twitter.com/TadrwKTmtB — Tesla North America (@tesla_na) October 3, 2023

Do que foi publicado no Twitter/X, esta será, na verdade, uma novidade muito simples, mas que poderá ajudar em momentos de acidente. Se um airbag for acionado, as luzes de emergência serão ativadas automaticamente e piscarão mais rápido para melhorar a visibilidade.

Por agora, e do que foi revelado, esta será uma atualização limitada a uma única área onde a Tesla tem os seus carros elétricos. A atualização está já a ser implementada para todos os Modelos 3 e Y dos EUA, bem como S e X (2020 e mais recentes).

Este é mais um bom exemplo do uso extensivo de atualizações de software over-the-air (OTA) pela Tesla. OS seus veículos elétricos melhoram constantemente e sem que os donos destes veículos tenham noção de que estas melhorias chegam, ficando simplesmente com acesso direto às melhorias.

A área da segurança é uma das que a Tesla mais tem apostado e está mais desenvolvida que em outras marcas. A grande melhoria das marcas obriga que os seus carros sejam levados às oficinas para uma simples atualização ser realizada, algo que aqui desapareceu de forma natural.